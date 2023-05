Tango, rumba y chachachá: los 10 bailes más calientes del mundo

© iStock.com / Gorodenkoff

Como baile callejero, el hip-hop se originó en la década de 1960 en el sur del Bronx, un barrio pobre de Nueva York, donde se celebraban fiestas en las que un DJ Kool Herc ponía música y recitaba proclamas sobre el amor a la libertad. Así surgieron el rap, el break dance y otros tipos de baile callejero, incluido el hip-hop.

No obstante, la palabra hip-hop aún no existía, la inventó en 1974 el famoso DJ Afrika Bambaataa, utilizando palabras de un dialecto afroamericano, donde hip se utiliza para referirse a las manos y los pies, y hop significa saltar. Hoy, el hip-hop no es solo un baile sino toda una cultura con su propia música, estilo de vestir y forma de comunicarse.