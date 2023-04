https://sputniknews.lat/20230429/continua-la-tension-diplomatica-entre-peru-y-chile-por-la-crisis-migratoria-1138791378.html

Continúa la tensión diplomática entre Perú y Chile por la crisis migratoria

La Cancillería chilena emitió una nota de protesta a su similar peruana tras los dichos del alcalde de Tacna, quien tildó de "irresponsable e innombrable" al... 29.04.2023, Sputnik Mundo

El tenso momento diplomático entre Chile y Perú a raíz de la crisis migratoria fronteriza ha desnudado las debilidades institucionales de ambos países en la materia. A su vez, distintas autoridades peruanas acusan que la nueva política migratoria chilena ha "trasladado" la crisis al Perú.El 23 de abril un reportaje del programa de televisión peruano Cuarto Poder dio cuenta de cómo militares chilenos conducían a migrantes irregulares, en su mayoría de origen venezolano, colombiano y haitiano, a través de pasos fronterizos ilegales hacia la ciudad de Tacna en Perú.Los hechos se enmarcan en el contexto del endurecimiento de la política migratoria por parte del Gobierno de Gabriel Boric. Las medidas contemplan el despliegue de efectivos militares y controles de identidad exhaustivos en la frontera que conecta el norte de Chile con el sur de Perú, con el objetivo de controlar el ingreso de migración irregular por pasos fronterizos no habilitados.Por su parte, la presidenta de Perú Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en los departamentos limítrofes con Chile, lo que permitirá el despliegue de efectivos militares para el resguardo de puestos de frontera.El reforzamiento de los controles en Perú desató airadas protestas de los migrantes que pretenden ingresar al país desde Chile. Los inconformes incluso bloquearon la carretera Panamericana, situación que debió ser abordada por las policías de ambos países."Falta de colaboración"La canciller peruana, Ana Gervasi Díaz, convocó al embajador chileno en Lima para expresar la "falta de colaboración" de las autoridades chilenas en la materia, "la cual ha generado los acontecimientos de hoy", consignó el medio chileno El Mercurio.De todas maneras, Otárola aseguró estar conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas "para resolver un problema que afecta a los dos países", publicó El Comercio de Lima.Esta situación "no afecta las relaciones, al contrario, nos obliga a cooperar activamente entre los dos países", aseguró Otárola.Sobre la situación de los migrantes varados en la frontera, "puedo deducir que ha sido por la publicación de este decreto que declara el estado de emergencia y algunas personas ya están desplazándose muy rápidamente hacia nuestro país", explicó el primer ministro peruano.El subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, afirmó desde la ciudad de Arica (norte), que el Gobierno de Boric determinó aumentar los controles militares en la frontera norte con Perú para evitar el avance del crimen organizado a partir de la crisis migratoria.Monsalve ratificó además el interés de Chile en establecer un corredor humanitario en la zona. "Vamos a disponer de locales o puntos de asistencia. Muchas de las personas que salen no conocen la normativa que rige en Chile y Perú. No tienen la información suficiente", expresó el subsecretario.

