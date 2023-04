https://sputniknews.lat/20230429/iran-ahora-puede-rastrear-senales-de-radares-de-cazas-f-35-individuales-1138825720.html

Irán ahora puede rastrear señales de radares de cazas F-35 individuales

Irán ahora puede rastrear señales de radares de cazas F-35 individuales

Sometida a embargo occidental de la importación de armas durante décadas a raíz de la revolución de 1979, la República Islámica de Irán ha creado un poderoso... 29.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-29T12:56+0000

2023-04-29T12:56+0000

2023-04-29T12:56+0000

defensa

irán

f-35

eeuu

🌍 oriente medio

golfo pérsico

avión de caza

dron de ataque

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/01/18/1094210770_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_35e7a929cbbae86817a6e5953e6042c8.jpg

Los ingenieros iraníes crearon tecnología capaz de detectar las huellas dactilares de los equipamientos enemigos, incluidas las señales de radares que identifican los aviones de combate F-35 individuales, revela el jefe de Industrias Electrónicas de Irán (IEI), el general de brigada Amir Rastegarí. "Tenemos las huellas dactilares de los equipos electrónicos del enemigo. Igual que las huellas dactilares son únicas entre los humanos, esto también ocurre con los sistemas electromagnéticos, y hemos creado la tecnología [para detectarlas] durante varios años", dijo el funcionario en una entrevista con los medios locales."Por ejemplo, si el radar de un caza F-35 inicia operaciones y reconocimiento, emite ondas de radar diferentes a las ondas de radar de otro F-35. Hoy somos capaces de reconocerlas, es decir, podemos recibir y analizar las señales de telecomunicaciones, de radio y magnéticas y averiguar a qué avión de combate pertenecen. Si el mismo avión de combate comienza a operar más tarde, lo averiguaremos de inmediato", explicó Rastegari.Esta capacidad de supervisar "todas las dimensiones" de las ondas electromagnéticas proyectadas por aviones enemigos permite a Irán planificar, en consecuencia, sus operaciones defensivas, afirmó el general.Irán también adquirió la habilidad de bombardear los sistemas de radar y comunicaciones de los aviones enemigos con ondas de radio que interrumpen sus operaciones, y probó con éxito sus sistemas contra adversarios del mundo real, declaró Rastegarí."Hace algún tiempo, un avión enemigo se acercó a las fronteras de nuestro espacio aéreo y comenzó a emitir ondas de radar para recopilar información. Interferimos las señales de este avión, pero el piloto enemigo pensó que su sistema no funcionaba correctamente y contactó a la base, diciendo 'mis sistemas tienen un problema, voy a regresar'. Tenemos registros de este intercambio. Al día siguiente, dos aviones enemigos se acercaron. (...) Esta vez los interrumpimos a ambos", señaló el funcionario. "Tan pronto como comenzamos a interrumpir sus señales, los dos aviones se dieron cuenta de que nuestros sistemas terrestres les estaban interfiriendo, por lo que comunicaron por radio a la base que 'un sistema de interferencia está operando aquí y ya no podemos operar'. Esta capacidad existe hoy en nuestras Fuerzas Armadas. Podemos interferir [al enemigo] si vemos una amenaza a distancias de varios cientos de kilómetros", explicó.Siendo un veterano de feroces escaramuzas entre las fuerzas iraníes y estadounidenses que operaban en el golfo Pérsico durante la Guerra Irán-Irak, Rastegarí recordó que cuando era un joven oficial a bordo de un buque de guerra iraní que se enfrentó a la poderosa Quinta Flota estadounidense, tuvo que observar con "amargura cómo el Ejército de Irán se vio obligado a depender de los cañones antiaéreos de la era de la Segunda Guerra Mundial para enfrentarse a los aviones de ataque estadounidenses A-6 Intruder, lo que permitió que los aviones estadounidenses actuaran efectivamente con impunidad.El funcionario caracterizó la era actual como la era de una "sexta generación" de guerra que consiste en guerra híbrida y orientada a redes, armas inteligentes, sistemas de armas no tripulados e inteligencia artificial. Para mantenerse un paso por delante del enemigo, los sistemas de radar y guerra electrónica iraníes deben poder ver al enemigo antes de que vean a Irán, subrayó. El país persa ya está involucrado en una "guerra electrónica" contra sus adversarios, afirmó Rastegarí, y los enemigos ponen a prueba las defensas del espacio aéreo de la nación de forma regular. Las fuerzas de defensa aérea y fronteriza de Irán también se ven obligadas a participar en una batalla constante contra los microdrones, y los militares utilizan herramientas de guerra electrónica para derribarlos antes de que puedan alcanzar sus objetivos.La IEI es una empresa estatal y es la empresa de electrónica más grande de la república islámica. Sus productos han proporcionado a la nación de Oriente Medio una panoplia de equipamiento de producción doméstica, desde radares y complejos electro-ópticos hasta sistemas de guerra electrónica y telecomunicaciones encriptadas, satélites, sonares y sistemas de guerra basados en redes. El sector de la electrónica para defensa también ha compartido algunos de sus conocimientos con la economía civil, ayudando a Irán a resolver los problemas derivados de las sanciones occidentales.

https://sputniknews.lat/20221216/problemas-visibles-de-un-avion-invisible-captan-en-videos-un-aparatoso-accidente-de-un-f-35b-1133632911.html

https://sputniknews.lat/20230312/iran-inicia-la-produccion-de-un-nuevo-avion-de-entrenamiento-y-apoyo-aereo--video-fotos-1136752167.html

irán

eeuu

golfo pérsico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, f-35, eeuu, 🌍 oriente medio, golfo pérsico, avión de caza, dron de ataque, 🛡️ fuerzas armadas