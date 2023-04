https://sputniknews.lat/20230429/la-marina-real-pierde-documentos-sensibles-sobre-un-submarino-nuclear-en-el-aseo-de-un-pub-1138832633.html

La Marina Real pierde documentos "sensibles" sobre un submarino nuclear en el aseo de un 'pub'

La Marina Real pierde documentos "sensibles" sobre un submarino nuclear en el aseo de un 'pub'

Tras la noticia de la filtración de documentos clasificados del Pentágono, se avecina una historia semejante en el Reino Unido, solo que esta vez, en lugar de... 29.04.2023, Sputnik Mundo

La Marina Real va a investigar el hallazgo de documentos oficiales sobre uno de sus submarinos más prominentes, el HMS Anson, en un pub británico. Archivos clasificados sobre el submarino, valorado en más de 1.633 millones de dólares, habían sido arrojados en el aseo de The Furness Railway en Barrow, Cumbria, informó el periódico The Sun, cuya fuente estaba muy preocupada de que la información pudiera ser vista por alguien de Rusia. Se afirma que fue una tarde llena de vida en el pub, con mucha gente en el establecimiento, tanto militares como civiles.Los documentos "oficialmente sensibles" contenían las peculiaridades del funcionamiento interno del submarino de propulsión nuclear. La publicación de The Guardian revela que esta información era utilizada por submarinistas que aprendían a aislar y despresurizar elementos del sistema de HMS Anson. "Se trata de documentos de formación genéricos que no contienen información clasificada. Sin embargo, nos tomamos muy en serio todas las cuestiones de seguridad e investigaremos las circunstancias de su descubrimiento", sostuvo el portavoz de la Marina Real. Sin embargo, The Sun hizo hincapié en que los documentos estaban marcados como "sensibles", lo cual significa que solo se pueden compartir con las personas que "realmente necesitan conocer esta información" y podrían tener unas consecuencias dañinas en caso de perderse, ser robados o publicados. El HMS Anson es el quinto de los nuevos submarinos de ataque de la clase Astute que se incorporan a la flota de la Marina Real. Los buques pueden usar misiles Tomahawk y se describen como los "submarinos de ataque más grandes, más avanzados y más potentes" que ha utilizado nunca, detallan medios.

