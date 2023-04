https://sputniknews.lat/20230430/aumentan-las-senales-de-que-se-avecina-una-crisis-crediticia-en-eeuu--1138841854.html

"Aumentan las señales de que se avecina una crisis crediticia en EEUU"

El influyente medio financiero 'Bloomberg' asegura que se "acumulan las señales" que apuntan a este desenlace. 30.04.2023, Sputnik Mundo

En medio de advertencias cada vez más fuertes de que Estados Unidos se dirige a una recesión, el medio financiero Bloomberg publicó un análisis titulado "Aumentan las señales de que se avecina una crisis crediticia en EEUU", sobre la preocupante situación de las instituciones bancarias en ese país, que auguran más problemas económicos para el Gobierno de Joe Biden.El comentario hace referencia a la cada vez más incierta situación del banco estadounidense, que quedara al borde de la quiebra tras los colapsos el mes pasado de otras dos instituciones financieras, Sillicon Valley Bank y Signature Bank.Ahora, es First Republic el banco que podría caer en las próximas horas, tras conocerse que en el primer trimestre del 2023 sus clientes retiraron más de 100.000 millones de dólares, cifra muy mayor a los 30.000 millones que recibió en préstamos en el mes de marzo, en medio de la debacle financiera, según información publicada por la prensa estadounidense.Para empeorar las cosas, las acciones del banco cayeron. Debido a esta asfixiante situación, el New York Times reportó este sábado 29 de abril que ya "quedó claro que nadie estaba dispuesto a acudir al rescate de First Republic antes de una incautación por parte del Gobierno, porque a los grandes bancos les preocupaba que la compra de la empresa les endosara pérdidas de miles de millones de dólares". Un acuerdo es inminente, afirma el medio, y podría ser anunciado antes de que abran los mercados el próximo lunes.Pero la malograda gestión de uno de los bancos más grandes de San Francisco está lejos de ser el único problema que Bloomberg señala en su artículo como señales inequívocas de una crisis inaplazable en EEUU.El medio financiero apunta que, por segunda semana consecutiva, creció la cifra de préstamos de emergencia otorgados por la Reserva Federal a los bancos, lo que describen como una señal del estrés continuo que vive el sistema.Por esto, el espacio periodístico advierte que estos indicios señalan que "una crisis crediticia está a punto de golpear a los EEUU", a lo que deben sumarse los altos números de inflación, que si bien continúa su tendencia descendente, todavía se encuentra en números muy altos, un 5% en el último registro, correspondiente al mes de marzo.Hay que recordar que durante una crisis crediticia, las instituciones bancarias restringen considerablemente el préstamo de fondos, ya que el agravamiento de las condiciones económicas hace que sean más cautelosos debido a que las posibilidades de que las empresas o las personas no paguen sus deudas aumentan.Esto, naturalmente, tiene consecuencias extremadamente negativas para la economía, que se contrae inmediatamente, ya que las compañías tienen menos dinero para invertir y las personas para gastar.El golpe a la disponibilidad de crédito se produce cuando la oferta monetaria se reduce, una señal de que el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal está provocando que el dinero salga del sistema bancario, reduciendo la disponibilidad de préstamos. "Los préstamos de los bancos estadounidenses están a punto de contraerse en los próximos trimestres", pronosticó la especialista Amanda Lynam, jefa de investigación de macrocréditos de la firma BlackRock Financial, en una memorándum que Bloomberg cita. El artículo menciona además que los bancos estadounidenses aumentaron las provisiones sobre préstamos incobrables correspondientes al pasado trimestre, notando que se trata de niveles no vistos desde los primeros días de la pandemia.

