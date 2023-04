https://sputniknews.lat/20230430/el-banquero-mas-rico-de-asia-llama-al-dolar-el-mayor-terrorista-financiero-1138847355.html

El banquero más rico de Asia llama al dólar "el mayor terrorista financiero"

Uday Kotak, el banquero más rico de Asia y Consejero Delegado de uno de los mayores bancos de la India, Kotak Mahindra, criticó duramente al dólar... 30.04.2023, Sputnik Mundo

economía

💶 divisas

la india

eeuu

dólar

rupia

🌏 asia

"Creo sinceramente que el mayor terrorista financiero del mundo es el dólar estadounidense. Todo nuestro dinero está en cuentas nostro y alguien en EEUU puede decir: 'No puedes retirarlo a partir de mañana por la mañana'. Así, te quedas bloqueado", declaró en la ceremonia de entrega de los premios Economic Times en Nueva Delhi.El mundo entero, prosiguió el banquero, busca ahora "desesperadamente una moneda de reserva alternativa" y calificó como la opción más adecuada la rupia india. En opinión de Kotak, otras regiones no son capaces de realizar tal tarea. Por ejemplo, considera que Europa no podrá hacer de su moneda una divisa de reserva porque es un conjunto de Estados europeos. Por su parte, el Reino Unido o Japón "no tendrán la valentía de adoptar esas posturas, a pesar de que tanto la libra esterlina como el yen son monedas libres", mientras que China "tiene un grave problema de confianza con muchos países".Por otro lado, la India, en palabras del experto, tiene un largo camino por recorrer y construir instituciones fuertes y una estructura que "no dependa del capricho de nadie". "Los mecanismos tienen que ser fiables. Hay que confiar en la India. En cada billete de un dólar hay una línea que dice 'en Dios creemos'. Tenemos que conseguir una línea que diga 'en la India creemos' para que el resto del mundo invierta su dinero en una moneda alternativa al dólar estadounidense", apuntó Kotak, resumiendo que este intento probablemente lleve una década.Un poco más tarde, el 30 de abril, comentó en Twitter que había utilizado "inadvertidamente" la expresión "terrorista financiero", explicando que su comentario quería decir que "una moneda de reserva tiene un poder desproporcionado, ya sea por la cuenta nostro, la subida de tipos de 500 puntos básicos o porque los países emergentes tengan [dólares estadounidenses] para obtener liquidez".A principios de noviembre de 2022, el Gobierno indio autorizó el uso de la rupia en las transacciones comerciales internacionales. El Ministerio de Comercio del país explicó que esto debería simplificar y facilitar las transacciones comerciales internacionales, dado el creciente interés por la internacionalización de la rupia.

la india

eeuu

🌏 asia

💶 divisas, la india, eeuu, dólar, rupia, 🌏 asia