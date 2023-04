https://sputniknews.lat/20230430/no-hay-limites-para-la-industria-de-drones-de-rusia-he-aqui-el-porque-1138853461.html

No hay límites para la industria de drones de Rusia: he aquí el porqué

2023-04-30T18:04+0000

2023-04-30T18:04+0000

2023-04-30T18:04+0000

defensa

drones

rusia

defensa aérea

innovaciones

sustitución de importaciones

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

🎖️ especiales militares

🛡️ industria militar

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció una inyección masiva de efectivo en la industria rusa de drones, estimando que en un futuro cercano se invertirá un billón de rublos (o unos 12.000 millones de dólares) en el sector.El presidente ruso informó que el país tiene un gran potencial en la tecnología de drones, enfatizando la necesidad de asegurar la soberanía tecnológica y diciendo que la nación ya no puede darse el lujo de "simplemente importar algo", sino que debe "ir un paso por delante de nuestros competidores". Putin agregó que prácticamente no hay campos de actividad humana en los que los vehículos no tripulados no puedan integrarse y volverse útiles.El cielo es literalmente el límite "Si hablamos de perspectivas, esos llamados sistemas robóticos aéreos o sistemas aéreos no tripulados han sido prometedores, desarrollando activamente áreas de la industria y el comercio en Rusia y en todo el mundo desde principios de la década de 2000. Según los expertos, el mercado está creciendo alrededor de un 10% por año", comenta Eduard Bagdasaryan, director de JSC Aerocon, una empresa de innovación de defensa con sede en la región de Moscú. Bagdasaryan también se desempeña como vicepresidente de Aeronet, una asociación rusa de desarrolladores y operadores de drones. Hablando con Sputnik sobre el potencial de Rusia en el mercado global de drones, Bagdasaryan explicó que es necesario distinguir el mercado de drones militares del mercado de drones civiles, y señaló que, si bien están relacionados tecnológicamente, "estas son esferas diferentes y mercados diferentes".Rusia, en opinión del experto, actualmente tiene "más éxito en el ámbito civil que en el militar, porque el desarrollo de los drones civiles fue impulsado por el mercado, por los consumidores, y por eso se invirtió dinero privado allí".Según Bagdasaryan, hay varias razones que estimulan el desarrollo del sector civil, incluida la vasta geografía de Rusia, que facilita el uso de sistemas no tripulados para una amplia variedad de propósitos, desde el monitoreo de oleoductos y gasoductos hasta sensores remotos y topografía, la creación de modelos 3D de ciudades y el monitoreo ecológico de lagos, ríos, estudios de ingeniería de sitios de construcción y extinción de incendios en edificios de gran altura."En el área de los drones civiles, nos estamos desarrollando muy bien, las mentes jóvenes se están moviendo activamente en este campo. Esto incluye nuevos proyectos, nueva funcionalidad para drones, nuevas funciones y una funcionalidad más amplia. Lo estamos haciendo muy bien en este sentido y tenemos éxito en relación con el resto del mundo", concluye el experto.En lo que respecta a los aviones no tripulados militares, también hay varios buenos proyectos, comenta Bagdasaryan. Esto incluye el dron de reconocimiento Orlan de 20 kg que se produce en grandes cantidades, además de una gama de proyectos perspectivos de compañías como Enix, Zala y Kronstadt Group. La Oficina de Diseño Sukhoi trabaja sobre el dron de ataque de 20 toneladas, el Okhotnik (Cazador). "En este momento, este es el aparato militar más grande y pesado utilizado por Rusia", señaló Bagdasaryan. El dron de reconocimiento Forpost-R (Piquete), una copia del IAI Searcher israelí, es otro dron fabricado para el Ejército ruso, y que también se ha utilizado activamente en la guerra de poderes con la OTAN en Ucrania.Sustituir importaciones hasta el último tornillo Bagdasaryan enfatizó que, en lo que respecta a los drones militares, Rusia tiene que centrarse no solo en la fabricación de los drones, sino "en la producción y mejora de componentes que incluyen sensores, medidores, sistemas ópticos, sistemas electrónicos de matriz y la base elemental para los sistemas radioelectrónicos".Conforme con Bagdasaryan, "hay muchas cosas como esta, incluidas las telas de carbono y los aglutinantes". Rusia está empezando a trabajar en esta dirección, pero para que un producto tenga un precio competitivo, debe producirse a gran escala, destaca el experto. Asegura que el mercado ruso es insuficiente para garantizar la producción en masa; para eso se necesita un mercado global. Esto significa crear condiciones de negocio para la exportación de estos productos al mercado mundial. En lo que respecta a los países en los que Rusia puede obtener su parte del mercado mundial de drones, Bagdasaryan afirma que esto puede incluir a los países de África, la India y otras naciones en desarrollo.No hay tiempo como el presente"Ahora es el momento perfecto para mejorar la producción de drones porque realmente son capaces de resolver una gran cantidad de tareas, haciendo frente a situaciones en las que un ser humano es inferior en términos de velocidad o eficiencia", enfatizó Bagdasaryan. En profesiones peligrosas, por ejemplo, los drones brindan a los trabajadores humanos un compañero invaluable que puede ayudarlos a realizar trabajos peligrosos.La pérdida de los mercados y tecnologías occidentales le ha enseñado al Estado y a la industria privada una lección importante sobre la autosuficiencia. "Por lo tanto, confío en que todo está por delante. Si actuamos juntos y comenzamos a inventar cosas nosotros mismos, tenemos un potencial bastante bueno para competir con nuestros colegas en el extranjero", sostuvo. Importante legado aeroespacial Artiom Serebrennikov, experto en drones comerciales de Aerodyne Rus, una empresa global especializada en inspección y monitoreo de instalaciones con drones, está de acuerdo con la evaluación optimista de Bagdasaryan sobre el potencial de Rusia y dijo a Sputnik que "Rusia siempre ha sido y sigue siendo una importante potencia aeroespacial", y que el país "sin duda cuenta con las tecnologías y especialistas para desarrollar y fabricar drones modernos de alta calidad"."Sí, tenemos problemas con los materiales, problemas con algunos materiales compuestos, problemas con motores pequeños, motores eléctricos. Somos capaces de montar las cosas poco a poco y aún no hemos logrado lanzar todo en producción en serie. Pero estoy seguro de que estos problemas, con el enfoque correcto por parte del estado y el apoyo a esta industria, se pueden resolver con bastante rapidez. Más aún porque tenemos empresas que producen algunos equipos realmente únicos que también se venden en los mercados extranjeros", aseguró Serebrennikov.El experto también señaló otra área importante en la que Rusia debe esforzarse para lograr la independencia: el software que acompaña a los drones: "Uno de los aspectos principales no es solo la producción de los drones en sí, sino los programas correspondientes, el software, un conjunto de productos de software… Y aquí, por supuesto, también tenemos un gran potencial de desarrollo"."Yo diría que Rusia está, en principio, lista y tiene un gran potencial para entrar en la carrera de drones. Ya tenemos proyectos en el mercado que son muy competitivos a nivel mundial, y algunos de ellos están funcionando con éxito en el extranjero", dijo Serebrennikov, señalando, por ejemplo, las soluciones de geomodelado de terrenos asistidas por drones de la empresa Geoscan con sede en San Petersburgo."Es decir, ya hemos entrado parcialmente en la carrera global de drones con proyectos individuales. Con un enfoque competente y el apoyo estatal, si todo continúa desarrollándose en nuestro país en términos de sistemas no tripulados, definitivamente podremos competir muy seriamente a nivel mundial", resumió Serebrennikov.

