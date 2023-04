https://sputniknews.lat/20230430/que-es-la-amlac-y-por-que-cambiara-el-futuro-de-la-atencion-medica-en-america-latina-y-el-caribe-1138791974.html

¿Qué es la Amlac y por qué cambiará el futuro de la atención médica en América Latina y el Caribe?

La atención médica y el abasto de medicamentos son un tema esencial en América Latina, por lo que esta semana Cuba, México y Colombia acordaron la creación de... 30.04.2023, Sputnik Mundo

El proyecto fue establecido en la Declaración de Acapulco y fue firmado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) colombiano y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) de Cuba.Esto es fundamental debido a la falta de medicinas en la región y la crisis sanitaria que se agudizó durante la pandemia de COVID-19.Esta es su relevanciaLa pandemia de coronavirus fue uno de los puntos de quiebre en el sistema de salud de América Latina y el Caribe, a tal grado que aún las naciones no se recuperan de ello. Uno de los aspectos en los que es visible esa situación es en el desabasto de medicamentos.Por ejemplo, los mexicanos han padecido de una fuerte falta de medicinas desde enero de 2019 a la fecha, esto con base en datos del Mapa del desabasto, del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, e información recabada por el colectivo Cero Desabasto.Si bien las afectaciones se generaron en todos los ámbitos, los pacientes psiquiátricos y oncológicos son los más golpeados por el escaso acceso a sus tratamientos médicos.En 2022, el presidente del Grupo Estatal BioCubafarma, Eduardo Martínez Díaz, expuso que había una carencia de medicamentos en la isla, esto derivado de la falta de materias primas para elaborarlos y del freno de las plantas que los producen por fallas o mantenimiento. En ese entonces, de las 627 medicinas que había en el cuadro básico de salud, solo se podían fabricar 369.Sobre esta situación que se replica a lo largo de la región, el coordinador nacional de la presidencia pro témpore de Celac, Douglas Slater, comentó que es relevante atender este tema, ya que esta no es la única enfermedad a la que la humanidad se enfrentará en el futuro.Sumado a ello, el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, precisó que no solo el COVID-19 es un tema esencial para el nacimiento de la Amlac, sino la regulación sanitaria en la región."En ella están en juego la salud y, eventualmente, la vida de las personas. En América Latina y el Caribe, la inequidad es sistémica, pero el acceso a insumos de salud es [una situación] muy alarmante", afirmó.¿Cómo funcionará la Amlac?De acuerdo con el documento de la Cofepris, la Amlac tendrá como propósito apoyar la integración regional, esto a través de los proyectos que ayuden a mejorar el ámbito sanitario y velen por el acceso a medicamentos y dispositivos médicos de calidad, seguros y eficaces.La directora general del Invima, Mariela Pardo Corredor, explicó que estos objetivos los habían planteado primeramente para el Gobierno colombiano, pero que reconocían que las naciones avanzan mucho mejor en la materia si trabajan en conjunto."Que este escenario nos permita ser más eficientes en la toma de decisiones que favorezcan el acceso a productos de calidad, con eficiencia y seguridad, para nuestra población", comentó en el evento.En su participación, la directora del Cecmed, Olga Lidia Jacobo, precisó que la Agencia es uno de los proyectos que ayudarán al crecimiento en materia de salud para Latinoamérica y el Caribe y a que, con mayor facilidad y rapidez, las naciones avalen y reconozcan los medicamentos y dispositivos médicos que registre alguno de los Estados miembros."Esto respetando la autonomía de cada país y contribuyendo en la formación de los recursos humanos", dijo.Posteriormente Slater apuntó que con la Amlac se prevé beneficiar a más de 650 millones de personas en la región.Más colaboracionesA través de la Declaración de Acapulco, Cuba, México y Colombia invitaron a Chile, Brasil y Argentina a unirse a la agencia latinoamericana. Igualmente, convocaron al South Centre, que es un organismo intergubernamental de países en desarrollo donde están los Estados cubano y colombiano, con el fin de que brinde ayuda y asesoría técnicas y políticas a nivel internacional.También "se acordó mantener debidamente informada a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (PPT-Celac) sobre el proceso de constitución de Amlac, con el fin de propiciar un amplio intercambio de saberes y recibir los aportes de los países miembros interesados"

