Rusia destruye hasta 200 toneladas de municiones ucranianas cerca de la ciudad de Kramatorsk

Rusia destruye hasta 200 toneladas de municiones ucranianas cerca de la ciudad de Kramatorsk

MOSCÚ (Sputnik) — Los militares rusos destruyeron un tren con hasta 200 toneladas de municiones ucranianas cerca de la ciudad de Kramatorsk, de la república de... 30.04.2023, Sputnik Mundo

"Como resultado del ataque contra un tren en la estación cerca de la localidad de Kramatorsk, en la república de Donetsk, fueron destruidas hasta 200 toneladas de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", señala el comunicado. El 25 de abril, el diario The New York Times comunicó, citando a los documentos filtrados del Pentágono, que Kiev se prepara para lanzar una contraofensiva a Rusia en mayo. Por su parte, el periódico estadounidense Politico avanzó que el Gobierno de Estados Unidos se prepara ante la posibilidad de que el contraataque previsto por Ucrania no logre sus objetivos. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

