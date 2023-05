https://sputniknews.lat/20230501/discurso-de-odio-descarado-la-india-indignada-por-una-caricatura-de-la-defensa-ucraniana--foto-1138877156.html

"Discurso de odio descarado": la India, indignada por una caricatura de la Defensa ucraniana | Foto

"Discurso de odio descarado": la India, indignada por una caricatura de la Defensa ucraniana | Foto

El Ministerio de Defensa ucraniano publicó un tuit en el que aparecía una imagen de la diosa hindú Kali, lo que provocó una oleada de comentarios airados de... 01.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-01T14:41+0000

2023-05-01T14:41+0000

2023-05-01T14:41+0000

internacional

la india

ucrania

🌍 europa

🌏 asia

ministerio de defensa de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/01/1138876486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dc2c9bb35e60b64d30f25da838c5b4d.jpg

La imagen publicada el 30 de abril era de un trabajo del artista ucraniano Maxim Palenko e iba acompañada de un breve pie de foto 'Obra de arte'. El pintor había reelaborado una imagen de una explosión para que pareciera la diosa hindú del poder supremo, el tiempo, la destrucción y el cambio en una pose que recordaba a la actriz Marilyn Monroe en la película de 1955 La tentación vive arriba, también conocida en América Latina como La comezón del séptimo año.El tuit fue visto por casi un millón de personas y causó indignación entre los usuarios indios. Incluso llamó atención de varios medios, en particular, The Times of India calificó la caricatura de "ofensiva"."Esta falsificación oculta el verdadero rostro del Gobierno ucraniano. El cartel de propaganda representa una caricatura de la diosa india Kali. Esto es un ataque a los sentimientos de los hindúes en todo el mundo", escribió Gupta en su cuenta de Twitter.Agregó que Ucrania se burló de la divinidad "de una manera que ningún gobierno o país extranjero ha hecho nunca" y describió el incidente como "un discurso de odio descarado".La publicación fue eliminada unas horas después, pero la reacción aguda de muchos no ha pasado desapercibida.Desde que inició el conflicto en Ucrania, Nueva Deli rehusó a alinearse a las presiones de Washington y Bruselas en condenar las acciones del Kremlin y, en cambio, convirtió a Rusia en su principal suministro de petróleo, enfadando así a Kiev.

https://sputniknews.lat/20230109/como-el-conflicto-en-ucrania-puede-convertir-a-la-india-en-una-potencia-mundial-1134480638.html

la india

ucrania

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la india, ucrania, 🌍 europa, 🌏 asia, ministerio de defensa de ucrania