Las hipotecas a millonarios provocaron la quiebra de First Republic

El poderoso banco regional es la última víctima de la crisis financiera de EEUU, con JP Morgan comprando la mayor parte de sus activos tras su quiebra. Los... 01.05.2023, Sputnik Mundo

La sorprendente implosión de First Republic, el 14º banco de EEUU por tamaño de activos a finales de 2022 y uno de los preferidos de las élites de California y concretamente San Francisco, han llevado a expertos y analistas a preguntarse cómo pudo haber ocurrido un colapso de una institución de casi 40 años, considerada como perfectamente sólida hace apenas unos meses. Si bien su quiebra está enmarcada en la crisis financiera y bancaria actualmente está golpeando a EEUU y que en el último mes ya ha provocado la caída de otros dos importantes bancos, como Sillicon Valley Bank y Signature Bank, Bloomberg reporta que una riesgosa práctica que era costumbre en el First Republic es uno de los motivos de su bancarrota.La institución "era famosa por conceder hipotecas a tasas de interés bajísimas a prestatarios con altos ingresos y con excepcionales puntuaciones de crédito. Normalmente, no tenían que empezar a devolver el capital hasta transcurrida una década", indica el medio financiero.El artículo explica que esta estrategia de negocio tenía su origen en los comienzos de la década de 1980, cuando el presidente de First Republic, Jim Herbert, dirigía otra institución, San Francisco Bancorp. Allí, el banquero era consultado constantemente por personas ricas de la ciudad californiana deseosas de obtener grandes préstamos para comprar propiedades caras."¿Por qué no hacemos un par de estos y vemos cómo van? No podemos llevar a la quiebra a todo el banco", le dijo Herbert al presidente de la empresa, según un relato de la conversación recogida en la página web de First Republic, reporta Bloomberg."En Manhattan, el área de la Bahía de San Francisco y el sur de California esos términos atrajeron a legiones de clientes adinerados, incluidos ejecutivos de otros bancos, a medida que las tasas de interés se hundían durante la pandemia. Los préstamos dejaron a los prestatarios con más efectivo para invertir y gastar que si financiaran sus propiedades con hipotecas más convencionales. La demanda fue tan fuerte que ayudó a First Republic a duplicar sus activos en cuatro años, mientras que los depósitos aumentaron", señala.Pero el mes pasado, cuando el pánico se apoderó de sus clientes, que comenzaron a retirar en grandes cantidades su dinero (el 58% del total de los depósitos) tras el inicio de la corrida bancaria en EEUU, First Republic se quedó con una cartera valuada en 137.000 millones de dólares pero compuesta mayoritariamente por hipotecas de muy bajo interés, complicando seriamente su estabilidad. Una herida que se convirtió en mortal hace apenas unos días, cuando sus acciones se desplomaron a un piso histórico.JP Morgan absorbe el bancoEn la madrugada del lunes 1 de mayo, hora estadounidense, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que JP Morgan ganó la licitación para realizar la compra de First Republic.El gigante financiero comprará la mayor parte de los activos del First Republic Bank, mientras sus 84 oficinas, ubicadas en ocho estados del país, reabrirán como sedes de JP Morgan."JPMorgan Chase Bank asumirá todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de First Republic Bank", detalló la agencia federal independiente para seguros en Estados Unidos. De acuerdo a información filtrada, JP Morgan acordó pagar 10.600 millones de dólares por la entidad.

