Las nuevas bases estadounidenses en Filipinas podrían llevar a Asia-Pacífico a una catástrofe

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reúne con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el 1 de mayo. Esta visita oficial a Washington es la... 01.05.2023, Sputnik Mundo

"Hace unos días, el ejercicio militar conjunto bilateral entre EEUU y Filipinas alcanzó una escala sin precedentes", declaró a Sputnik Ge Hongliang, investigador del Centro de Investigación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de la Universidad de Nacionalidades de Guangxi.El experto hizo enfoque en que la profundización de la cooperación entre ambos países también se refleja en que Filipinas abrió cuatro nuevas bases militares a EEUU, lo que fue respaldado por el diálogo a nivel ministerial de las conversaciones 2+2 que finalizaron no hace mucho. De hecho, se nota que EEUU redobló sus esfuerzos por estrechar lazos con Filipinas bajo el mandatario actual Marcos Jr., que asumió la presidencia del país del sudeste asiático el año pasado. A diferencia de su predecesor, Rodrigo Duterte, que defendió la estrategia exterior independiente de Manila, Marcos Jr. se apresuró a recomponer las relaciones con EEUU, reuniéndose por primera vez con su homólogo estadounidense Joe Biden en Nueva York en septiembre de 2022 al margen de la Asamblea General de la ONU.Relaciones entre EEUU y FilipinasSe observa que la postura proestadounidense de Marcos Jr. se remonta a lo más profundo de la historia de su familia. En febrero de 1986, Washington ayudó a su padre, el expresidente Ferdinand Marcos, a huir de un levantamiento en Manila e instalarse en Hawái tras dos décadas de Gobierno. Entonces, el presidente Ronald Reagan le ofreció refugio.Sin embargo, la prensa estadounidense informó entonces de que Washington había intervenido en la Revolución Amarilla, también conocida como Revolución del Poder Popular, y presionó a Marcos para que dimitiera. Sorprendentemente, en junio de 1986, cuando el entonces secretario de Estado, George P. Shultz, llegó a Manila, fue recibido por manifestantes filipinos que ondeaban banderas rojas, exigían el desmantelamiento de dos bases militares estadounidenses allí y portaban pancartas condenando el "imperialismo estadounidense" y diciendo "Shultz vete de aquí". Manila ha estado bajo la estrecha vigilancia de Washington desde que este arrebató a Madrid el control de la antigua colonia española tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.De este modo, planteó que ante la actual situación regional e internacional, incluidos los desafíos de seguridad que plantea el conflicto en Ucrania y el impacto de las tensiones en relaciones chino-estadounidenses, para Marcos Jr. sería importante encontrar opciones para garantizar la seguridad nacional y la seguridad regional de Filipinas en el marco Indopacífico y coordinar las relaciones entre EEUU y Filipinas.Sugirió que, aunque es poco probable que la economía filipina sea el centro de atención de la Administración Biden, "Marcos Jr. tiene obviamente algunas ideas sobre la obtención de más recursos económicos de EEUU en el marco económico del Indo-Pacífico". De acuerdo con su punto de vista, Filipinas es excepcionalmente importante para la agenda de Washington en Asia-Pacífico, ya que EEUU intenta aumentar su influencia en la región.El politólogo especializado en las relaciones internacionales del Indo-Pacífico, Víctor Teo, subrayó a Sputnik que tales actividades de EEUU representan un intento de frenar la creciente influencia económica de China en Filipinas, compitiendo por superar al gigante asiático en la ASEAN.Basándose en la geografía y el desarrollo histórico, el experto cree que China y Filipinas tienen las condiciones naturales para una cooperación económica más estrecha en muchos campos. "Para que EEUU pueda revertir lo que está sucediendo, necesitaría iniciar una inversión que supere con creces la de China para poder tener algún tipo de equilibrio. La cuestión es, por tanto, si Washington es capaz de hacerlo. Las perspectivas no parecen muy buenas", sostuvo Teo.¿Está Manila en pie de guerra?Durante las tres últimas semanas, más de 12.000 soldados estadounidenses, 5.000 filipinos y 111 australianos han participado en las mayores maniobras militares conjuntas Balikatan realizadas hasta la fecha en aguas del mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.Cabe señalar que este ejercicio provocó un gran descontento de China. La Embajada china en Manila emitió un comunicado en el que afirmaba que tales simulacros "no deben tener como objetivo a ningún tercero y deben favorecer la paz y la estabilidad regionales". Además, a principios de este mes, los secretarios de Defensa y Asuntos Exteriores de Filipinas y EEUU discutieron el desarrollo de nueve campamentos militares filipinos, donde las tropas estadounidenses permanecerían indefinidamente. EEUU ya tenía acceso a cinco emplazamientos: Palawan, Pampanga, Nueva Écija, Visayas y Mindanao. Con Marcos Jr. tendrán acceso a cuatro más. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció que EEUU iba a destinar más de 100 millones de dólares a la construcción de infraestructuras en estos emplazamientos. Como resultado del acuerdo, el Ejército estadounidense podría establecer bastiones y puestos de vigilancia en el norte de Filipinas y en las provincias occidentales filipinas, lo que permitiría a Washington extender su control al mar de China Meridional y al estrecho de Taiwán.Teo detalló que a EEUU le preocupa el creciente poder de China, tanto en Asia Oriental como en el Sudeste Asiático. Como consecuencia, las bases adicionales aquí desempeñan un papel de una declaración política y militar sobre el interés y la presencia continuados de EEUU en la región, así como un anuncio del Gobierno filipino de las preocupaciones de Manila en materia de seguridad. Pese a varias teorías y especulaciones en los medios de comunicación sobre la postura del mandatario filipino, el experto piensa que Filipinas vacile entre China y EEUU en el futuro. Entretanto, ambos países compiten por la influencia en Manila.No obstante, expresó sus dudas de que el aumento de la presencia militar estadounidense en la región pudiera cambiar el statu quo establecido en el Mar de China Meridional. Si bien EEUU puede amenazar con destruir las nuevas instalaciones militares chinas en los arrecifes del mar, no sería difícil para el Ejército de China neutralizar las bases adicionales estadounidenses en Filipinas en caso de que estalle la hostilidad, expuso Teo.A diferencia de su predecesor, Duterte, que mantuvo buenas relaciones de trabajo con Pekín, a Marcos Jr. no parece preocuparle que sus acciones estropeen las relaciones con Сhina."El Gobierno filipino ciertamente piensa que es importante demostrar su postura dura hacia China", notó. Se añade aquí la aspiración de defender las reivindicaciones territoriales en las aguas en disputa del mar de China Meridional, en particular.Cree que "el impacto más inmediato e importante" de estas bases militares y de las acciones del Gobierno filipino es político y pretende demostrar que Manila, bajo Marcos Jr., está firmemente del lado de EEUU. Al mismo tiempo, sin embargo, "también proporciona una sensación de cerco a Pekín", afirmó Teo.El director del Centro de Estudios sobre Asia y el Pacífico de la Universidad de Lingnan, en Hong Kong, Zhang Baohui, prosigue esta idea para Sputnik."Filipinas es obviamente un objetivo de la competencia diplomática chino-estadounidense. (...) Algunos creen que cultivar la confianza mutua y la cooperación con países con los que tienen disputas es el camino correcto. Duterte refleja este enfoque. Otros líderes, sin embargo, creen que fomentar la cooperación en materia de seguridad con otros países es la mejor manera de disuadir a los países con los que tienen disputas. Marcos cree claramente en este enfoque y por eso está reforzando los lazos de seguridad con EEUU", profundizó Zhang Baohui.Pekín está preocupada por la belicosa estrategia estadounidense en Asia-Pacífico, que amenaza con socavar la estabilidad de la región, y Rusia también lo destaca. A principios de esta semana, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, acusó a Washington de intentar socavar la seguridad de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái tratando de restablecer una presencia militar en Asia."La oposición de Occidente al fortalecimiento de la multipolaridad es más activa en la región Asia-Pacífico, donde EEUU ha iniciado la ruptura del actual sistema de cooperación regional basado en la ASEAN", indicó Shoigú en una reunión de ministros de Defensa de la OCS celebrada el viernes en Nueva Deli.

