¿Adiós a los F-16 y F-35? Turquía a punto de sustituir los cazas estadounidenses | Videos, foto

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el lunes 1 de mayo que el caza Hurjet de producción nacional está listo para entrar en servicio en las... 02.05.2023, Sputnik Mundo

Estos aviones se desplegarán en el buque de asalto anfibio Anadolu y serán "capaces de sustituir parcialmente a los F-16" de cuarta generación del país. Pero esta no fue la única presentación en el ámbito aeronáutico turco. También se celebró la ceremonia oficial de rodaje, en la que el presidente Erdogan anunció el nombre oficial para el caza de quinta generación del país otomano. Ahora, el TAI TF-X ha sido bautizado como KAAN. Se fabricó para sustituir a la vetusta flota de cazas estadounidenses F-16. Es de 21 metros de largo y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 1,8 Mach gracias a sus dos motores, que pueden producir un empuje de unos 13 toneladas cada uno. El desarrollo comenzó en 2016, entrando en producción en marzo del mismo año."Ahora Turquía está en todos los campos: en tierra, mar y bajo el mar, así como en el aire y el espacio", declaró Erdogan en un acto organizado por Turkish Aerospace Industries.Según el mandatario, las aeronaves contarán con armamento y radares de producción nacional. Erdogan resaltó que el país será uno de los cinco que dispondrán de "este tipo de tecnología".¿Fin decisivo para los F-35 y F-16?Además, con la nueva aeronave, Turquía podrá por fin decir adiós a los cazas estadounidenses F-35 y deshacerse de los F-16 que fueron ofrecidos por el país norteamericano a un alto costo, a cambio de los aviones de quinta generación.El 6 de marzo, el miembro del Consejo de Seguridad y Política Exterior de la presidencia turca, Cagri Erhan, comentó a Sputnik que Ankara podría rechazar su decisión de comprar cazas F-16 estadounidenses debido a su elevado precio y a la disponibilidad de otras opciones más modernas.A finales de febrero, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, afirmó que Washington no puede vender F-16 a Turquía sin la aprobación del Congreso, lo que significa que hay que atender sus preocupaciones sobre la posición de Grecia y las peticiones de Suecia y Finlandia de integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).En abril de 2021, EEUU excluyó a Turquía del programa F-35 después de que Ankara comprara a Rusia sistemas de defensa antiaérea S-400. Como consecuencia de esta decisión norteamericana, Erdogan advirtió que Washington pagará el precio de no cumplir sus compromisos con Ankara en relación con la entrega de cazas F-16 y F-35. Cabe señalar que Turquía realizó un pago por estos cazas pero, al igual que las aeronaves, el dinero no le fue devuelto a día de hoy.

