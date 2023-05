https://sputniknews.lat/20230502/eeuu-teme-que-investigacion-sobre-masacre-de-odesa-exponga-el-nazismo-en-ucrania-1138927835.html

EEUU teme que investigación sobre masacre de Odesa exponga el nazismo en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — La administración Biden no está interesada en investigar la matanza masiva de personas en Odesa en 2014, porque arrojará luz sobre la... 02.05.2023, Sputnik Mundo

"Washington no tiene ningún interés en exponer la verdad sobre la Masacre de Odesa porque llamaría la atención sobre la existencia del movimiento fascista en Ucrania, organizaciones como Pravi Sector, el Batallón Azov, C-14, la Hermandad [prohibida en Rusia como organizaciones terroristas] y muchos más", afirmó Wilayto, coordinador de la Campaña de Solidaridad de Odesa. El 2 de mayo de 2014, los nacionalistas ucranianos encerraron a los manifestantes a favor del federalismo en la Casa de los Sindicatos de Odesa y prendieron fuego al edificio: casi 50 personas murieron y unos 250 manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos con los radicales, según la Organización de las Naciones Unidas. La tolerancia de Kiev hacia estos grupos contradice las afirmaciones de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de que Ucrania es una democracia amante de la libertad que debe ser apoyada a toda costa, añadió. Wilayto recordó que, nueve años después de dicha matanza, ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la justicia. "Hasta la fecha, el Gobierno ucraniano nunca ha permitido una investigación internacional independiente sobre la masacre", subrayó.La Campaña de Solidaridad de Odesa es un proyecto independiente organizado por grupos de derechos humanos como Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality. Activistas estadounidenses visitaron Odesa en 2016 para apoyar a los sobrevivientes de la masacre y las familias de las víctimas, pero ahora no tienen fuentes para recibir información desde el terreno. "Desde la escalada de la guerra, que realmente comenzó poco después del golpe de Estado de 2014, prácticamente todos nuestros amigos en Ucrania abandonaron el país o fueron arrestados, por lo que no podemos monitorear la situación como lo hacíamos antes", señaló Wilayto.Cuando se le preguntó si los defensores de los derechos humanos estadounidenses enfrentan problemas dentro de su país, el activista afirmó que sus movimientos son bastante populares entre la gente común y eso hace que sea más difícil que el Gobierno los ataque. "Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos recientemente dictó acusaciones penales contra miembros del Partido Socialista Popular Africano, que también ha sido muy franco en contra del apoyo de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania", indicó Wilayto.Agregó que los activistas en otros países occidentales, incluida Alemania, también enfrentan cargos por expresar puntos de vista sobre la situación en Ucrania. Para evitar posibles asesinatos en masa similares en el futuro, Wilayto instó a la comunidad internacional a investigar el trágico evento que ocurrió en Odesa hace nueve años. "Esta debe ser una investigación objetiva, no una que solo sirva para encubrir la atrocidad. Si estas acciones no tienen consecuencias, continuarán, en Ucrania y en otros lugares", dijo. Los enfrentamientos en Odesa se convirtieron en uno de los eventos más mortíferos durante las manifestaciones de Maidan y contra Maidan en Ucrania que comenzaron a fines de 2013. Moscú ha criticado repetidamente los pasos de Kiev en la investigación de la tragedia mortal e instó a la comunidad internacional y a los grupos de derechos humanos a investigar las causas de la masacre.

