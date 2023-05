https://sputniknews.lat/20230502/exteriores-percibe-un-apoyo-mayoritario-a-la-vuelta-de-rusia-a-los-torneos-internacionales-1138895627.html

Exteriores percibe un apoyo mayoritario a la vuelta de Rusia a los torneos internacionales

MOSCÚ (Sputnik) — La gran mayoría de los países miembros del movimiento olímpico apoyan el retorno de Rusia a las competiciones internacionales, aseguró a...

El diplomático lamentó el uso del deporte "para imponer un doble rasero con respecto a Rusia". El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. El Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022. Sin embargo, el pasado 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.

