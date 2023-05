https://sputniknews.lat/20230502/miles-de-migrantes-se-beneficiaran-con-amnistia-de-multas-en-peru-1138928154.html

Miles de migrantes se beneficiarán con amnistía de multas en Perú

LIMA (Sputnik) — La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú (Migraciones) estimó que cerca de 100.000 extranjeros se beneficiarán con la amnistía de... 02.05.2023, Sputnik Mundo

"En este caso de amnistía [de multas], estamos en cerca de 100.000 personas las que estarían beneficiadas con este tipo de medida aprobada", afirmó el superintendente de Migraciones, Armando García, a la radio local RPP. La amnistía fue anunciada la semana pasada por el Gobierno y empieza a regir desde el 2 de mayo. Con ella se busca beneficiar a aquellos migrantes que no hayan realizado, en el plazo legal previsto, la renovación de su permiso de permanencia en Perú, o a aquellos que se hayan excedido en el tiempo de permanencia del que gozaban. El superintendente señaló que la medida va dirigida a aquellas personas que ingresaron legalmente al país, aunque no se descarta que a futuro el Gobierno vaya a tomar medidas en beneficio de migrantes ilegales. Asimismo, puntualizó que la medida regirá por seis meses, luego de lo cual aquellos que no hayan regularizado su situación migratoria serán susceptibles de expulsión.

2023

perú, sociedad, amnistía, migración