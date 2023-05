https://sputniknews.lat/20230502/miles-de-personas-marcharon-en-santiago-de-chile-este-primero-de-mayo-1138899227.html

Miles de personas marcharon en Santiago de Chile este Primero de Mayo

Miles de personas marcharon en Santiago de Chile este Primero de Mayo

En una nueva conmemoración del Día de los Trabajadores, miles de personas marcharon por la principal artería de la capital chilena para exigir el reajuste del... 02.05.2023

chile

chile

El Gobierno de Boric y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suscribieron el pasado 17 de abril un acuerdo para el reajuste del ingreso mínimo mensual, que alcanzará el valor de 500.000 pesos (615 dólares) a julio de 2024.El Ejecutivo despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que establecía el alza gradual del salario mínimo y en el cual debía incrementarse el salario de los actuales 410.000 a 440.000 pesos (de 504 a 541 dólares) este 1 de mayo de 2023. Sin embargo, la discusión en el Parlamento no ha sido fructífera y aún ni siquiera se puede votar en la sala el proyecto del Gobierno.El presidente de la CUT, David Acuña, en el acto central de este Primero de Mayo, tildó de "irresponsables a aquellos que con indolencia niegan un salario digno". Además, condenó el rechazo de la reforma tributaria y los discursos populistas que se alzan sobre los problemas de seguridad y economía.La movilización convocada por la CUT comenzó a las 10 de la mañana en el frontis de la organización gremial, en las cercanías de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, y avanzó hacia el oriente. Fueron miles de personas que acompañaron la movilización que se desarrolló de manera pacífica y que incluso contó con representantes del Gobierno, como la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.En una conversación con Sputnik, la secretaria de Estado contó que como Gobierno han avanzado en el proyecto de 40 horas laborales, se encuentran avanzando en el salario mínimo y la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar la violencia y las prácticas de acoso en los lugares de trabajo.Camilo Encina, encargado del área juvenil de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Construcción, dijo a Sputnik que cuando "se habla del avance de los trabajadores, cuando hablamos de políticas que van en pos de mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, creemos que es importante que estas leyes [salario mínimo] se promulguen y que no se estanquen"."Sabemos que hoy tenemos un Congreso que es difícil, que está truncando, que está parando la pelota, que está parando el avance de la movilización, las demandas del tejido social y eso es un retroceso. Un retroceso para el país y para los trabajadores", agregó."La clase trabajadora se está dejando en el abandono"Uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Gabriel Boric era la reducción de la jornada laboral a 40 horas. El proyecto, ingresado en 2017 por la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola, fue aprobado el pasado 12 de abril.El trámite, que estuvo 5 años en el Parlamento, sufrió varias modificaciones, siendo criticado por organizaciones que acusaron era "una victoria para el gran empresariado" que "abre la puerta a la ultraflexibilidad".Maria Rivera, exconstituyente y dirigenta del Movimiento Internacional de Trabajadores, señaló a Sputnik que "las 40 horas laborales son una mentira, es una falsedad absoluta, porque significa facultades para los empleadores y flexibilización profundizada para los trabajadores".Para Rivera, lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento solo es por el periodo electoral por el que atraviesa Chile. "La clase trabajadora se está dejando en el abandono. Creemos que los trabajadores están desmoralizados, están atrás, pero no significa que hayan sido derrotados completamente", enfatizó.La marcha clasistaComo todos los años, en el país sudamericano se realizaron dos movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador en Santiago. La primera convocada por la CUT, y la otra por la Central Clasista de Trabajadores. Ambas marcharon en sentido contrario.Este Primero de Mayo, se cumplió un año desde que la reportera del medio comunitario Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, resultó gravemente herida en la cabeza por un disparo. Disparo que 12 días después le provocó la muerte. Los hechos ocurrieron mientras Sandoval cubría la movilización clasista de trabajadores, cuando un grupo de comerciantes comenzó a disparar en contra la manifestación, hiriendo mortalmente a Sandoval.En el marco del Día Internacional del Trabajador, el presidente Gabriel Boric visitó a todos los laburantes internados en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). En su discurso, el mandatario recordó a Francisca Sandoval."Francisca Sandoval, en el marco de la cobertura de la marcha del Primero de Mayo, fue asesinada por delincuentes y cuyo recuerdo también nos conmociona y de alguna manera nos guía el día de hoy", destacó.Durante la jornada, amigos y compañeros de Francisca Sandoval le rindieron un homenaje en el lugar en el que fue alcanzada por la bala que posteriormente le provocó la muerte. A un año del hecho, su familia aún espera por la verdad y la justicia.La convocatoria clasista, a diferencia de la CUT, fue fuertemente reprimida por Carabineros (policía militarizada de Chile) y dejaron una decena de manifestantes detenidos tras enfrentamientos entre la policía y encapuchados."Tengo fe en Chile y su destino"El 11 de septiembre de este 2023, Chile conmemora 50 años del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende (1970-1973) y que dio origen a una sangrienta dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973 -1990) y que dejó miles de torturados, ejecutados y detenidos desaparecidos.El acto central de la CUT estuvo marcado por la figura de Salvador Allende. La organización de trabajadores aprovechó el escenario que montaron para exponer el último discurso que dio Allende al país antes de morir el 11 de septiembre de 1973:En el marco de su discurso, el presidente de la CUT señaló que "este año se cumplen 50 años del Golpe Cívico Militar, donde nos diezmaron como clase trabajadora. Porque en Chile fueron violados los derechos humanos, para quitarnos nuestros derechos sociales y el avance que habíamos conseguido como clase trabajadora. Es por eso que en nuestro Congreso Consultivo Social y Político, reflexionamos y definimos este año 2023 como el año del Trabajo Decente y los DDHH".

chile

