"Miro el conflicto de Ucrania principalmente a trav茅s del prisma de la pol铆tica, y la situaci贸n no pinta bien", afirm贸 Andrzejczak.En este sentido, se destaca la ausencia de indicio alguno de que Rusia se ver谩 obligada a terminar la operaci贸n militar antes del cumplimiento de los objetivos. Los aliados occidentales se esfuerzan por obligar a Rusia a ceder mediante la guerra econ贸mica y una significativa cantidad de sanciones, pero el pa铆s prueba su poder de resistir a esos impedimentos.Andrzejczak, citado por Military Watch Magazine, considera que las herramientas establecidas por Rusia antes del conflicto, junto con los gastos actuales, la efectividad en cuesti贸n de sanciones y la situaci贸n complicada en toda la econom铆a, se帽alan que el Estado dispone de capacidades financieras para continuar el cumplimiento de las metas. Esto es as铆 pese al congelamiento por Occidente de sus activos extranjeros, cuya suma alcanza casi 600.000 millones de d贸lares.Al mismo tiempo, se observa un panorama diferente en Ucrania, que tiene "enormes problemas financieros", que abarcan el pa铆s a pesar de la masiva ayuda del Occidente colectivo. Esta situaci贸n puede agravarse debido a la alta posibilidad de que millones de ciudadanos ucranianos que abandonaron el pa铆s tras el inicio del conflicto deciden quedarse en sus nuevos hogares fuera de Ucrania y no participen en su reconstrucci贸n. El jefe del Estado Mayor polaco tambi茅n se preocup贸 con el hecho de que muchos de los l铆deres occidentales a煤n no se han dado cuenta de lo que realmente ocurre en ese pa铆s y lo lejos que est谩 Ucrania del 茅xito.El bloque occidental, asegur贸, "simplemente no tiene suficiente munici贸n" y su industria "no est谩 preparada no solo para enviar equipamiento a Ucrania, sino ni siquiera para reponer sus propias reservas, que se est谩n esfumando".Hizo hincapi茅 en las diferencias notables entre la forma en que se presenta el conflicto ucraniano en Occidente y los informes desde el frente, incluidos los de los combatientes occidentales desde los puntos calientes.Como ejemplo, el militar record贸 la entrevista para 'Newsweek' del exmarine estadounidense, Troy Offenbecker, que inform贸 sobre "muchas bajas" entre los militares de Ucrania y que la esperanza de vida de un soldado ucraniano en el frente de Arti贸movsk (Bajmut) es solo de unas horas. El combatiente tambi茅n resalt贸 que a Arti贸movsk se la llam贸 "la picadora de carne" por las macabras escenas.Algunos de los propios funcionarios ucranianos no descartan enormes p茅rdidas, pero subrayan que las cifras exactas se mantienen en secreto hasta el final de las hostilidades. A esas p茅rdidas se a帽ade el considerable agotamiento de los equipos de defensa antia茅rea en Ucrania que podr铆an resistir a la aviaci贸n rusa, concluye el medio.El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, anunci贸 el 24 de febrero el lanzamiento de una operaci贸n militar especial para defender a las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operaci贸n especial es la desmilitarizaci贸n y la desnazificaci贸n de Ucrania.

