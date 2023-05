https://sputniknews.lat/20230502/scholz-da-por-real-lo-deseado-al-jurar-que-alemania-controla-el-uso-de-las-armas-enviadas-a-kiev-1138907736.html

Scholz "da por real lo deseado" al jurar que Alemania controla el uso de las armas enviadas a Kiev

Scholz "da por real lo deseado" al jurar que Alemania controla el uso de las armas enviadas a Kiev

El canciller alemán, Olaf Scholz, prometió supervisar el uso de las armas suministradas a Ucrania para evitar que se utilicen para ataques en territorio ruso... 02.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-02T14:25+0000

2023-05-02T14:25+0000

2023-05-02T14:35+0000

🌍 europa

olaf scholz

alemania

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

defensa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/06/1125198806_0:18:3353:1904_1920x0_80_0_0_47fa7ee4e6cb021e2cd48cd1dc72e5cb.jpg

Según el mandatario alemán, a la hora de decidir sobre entregas de armamento a Kiev, Alemania siempre se atiene a la condición de "no dar pasos unilaterales, sino siempre en concordancia con los socios". Además de apoyar a Ucrania, es necesario evitar una escalada del conflicto entre Rusia y la OTAN, añadió.En este contexto, el vicepresidente del presídium del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, opinó que a Berlín no le preocupa mucho la forma en que Kiev utiliza las armas occidentales."Scholz empieza a evaluar los daños materiales causados por tales suministros a la propia Alemania, le preocupa sobre todo la compensación por estas armas. Pero se despreocupa por completo de cómo se usarán las armas que Alemania, entre otros Estados occidentales, suministra a Ucrania", detalló. En opinión del político, Berlín, al igual que otras naciones, intenta, sobre todo, sacar dinero de este conflicto.Por su parte, el politólogo Semión Urálov expresó a Sputnik que las palabras del canciller deben considerarse una declaración de política interna. Además, prosiguió, no hay posibilidad de influir en sus aliados, y no solo en EEUU, sino también en Polonia. "No hay ninguna realidad detrás de la declaración de Scholz, excepto la realidad política, preelectoral", resumió el analista.Reacción del KremlinEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también abordó el tema, apuntando que Berlín no tiene forma de garantizar que Kiev no utilice las armas recibidas para atacar a Moscú, porque Ucrania "ya está disparando sobre el territorio ruso", en particular, sobre las regiones de Donbás que en septiembre de 2022 se adhirieron a Rusia mediante los referendos celebrados.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con entregas de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

https://sputniknews.lat/20230408/bajo-presion-de-eeuu-diputada-alemana-acusa-a-scholz-de-enganar-sobre-los-tanques-para-ucrania-1137902001.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, olaf scholz, alemania, 📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto