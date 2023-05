https://sputniknews.lat/20230503/como-seran-los-proximos-5-anos-en-paraguay-1138984997.html

¿Cómo serán los próximos 5 años en Paraguay?

¿Cómo serán los próximos 5 años en Paraguay?

"Más allá de que Santiago Peña ganó la presidencia, el gran vencedor en esta contienda es el expresidente Horacio Cartes", dijo a Telescopio el sociólogo Henrique Ferreira Bueno.

¿Cómo serán los próximos 5 años en Paraguay? ¿Cómo serán los próximos 5 años en Paraguay?

Con el desafío de crear empleos, reducir la inflación, mejorar la política de salarios y las condiciones de acceso a la salud y la educación, el 15 de agosto asumirá la presidencia de Paraguay el oficialista Santiago Peña.El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) sucederá en el cargo a Mario Abdo Benítez. Su victoria en las elecciones, con 42,75% de los votos, mantiene la hegemonía del oficialismo que lleva más de 70 años gobernando de manera casi ininterrumpida."Los resultados [de las elecciones] me sorprendieron en tres frentes: la holgada diferencia que sacó el Partido Colorado de su contrincante más cercano, Efraín Alegre, la cantidad de votos que tuvo el candidato Payo Cubas, y el desplome de la izquierda en el Congreso", dijo a Telescopio el sociólogo paraguayo Henrique Ferreira Bueno.El presidente electo de 44 años de edad, y de profesión economista, fue ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) —acusado de participación en "esquemas de corrupción" por EEUU—, además de su heredero político en el histórico Partido Colorado."Más allá de que Peña ganó la presidencia de Paraguay, el gran ganador en esta contienda es sin dudas el ex presidente Horacio Cartes", dijo Henrique Ferreira Bueno.El mayor rival de Peña, el aspirante de la coalición progresista Concertación Nacional, Efraín Alegre, obtuvo 27,48% de los votos, mientras que Antonio Cubas Colomés (conocido como Payo Cubas) se convirtió en la tercera fuerza política nacional."La oposición deberá revaluar el liderazgo del Partido Liberal en un proyecto electoral de cara a las elecciones de 2028. Alegre debería mantenerse en la directiva de la dirigencia opositora, pero no como un líder prominente sino como un articulador", dijo el entrevistado.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

