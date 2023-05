https://sputniknews.lat/20230503/la-feria-de-tecnologia-agricola-mas-grande-de-brasil-enfrento-al-gobierno-de-lula-con-bolsonaro-1138933728.html

La feria de tecnología agrícola más grande de Brasil enfrentó al Gobierno de Lula con Bolsonaro

03.05.2023

La invitación al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) para participar en la inauguración de la Feria Internacional de Tecnología Agrícola Agrishow provocó molestia en el Gobierno de Lula da Silva, que no envió a ningún representante oficial al evento celebrado el 1 de mayo en el municipio Ribeirao Preto, en Sao Paulo (centro-sur).La polémica comenzó la semana previa, cuando se sugirió al ministro de Agricultura y Ganadería Carlos Fávaro no asistir a la inauguración de Agrishow, sino a la segunda jornada, el 2 de mayo, debido a la presencia de Bolsonaro. El hecho, según consignó el periodico Folha de Sao Paulo, fue tomado como una cancelación de la invitación al representante del Gobierno de Luiz Inacio Lula de Silva.Bolsonaro estuvo presente en la inauguración de la feria el 1 de mayo, acompañado por el exministro de Infraestructura y actual gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Fue la primera aparición pública del expresidente luego de su arribo al gigante sudamericano desde EEUU el pasado 30 de marzo.El exmandatario criticó públicamente el retorno de la política del Gobierno de creación de reservas indígenas en los estados de Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás y Río Grande do Sul, al considerar que afecta directamente al agronegocio brasileño."[Lula da Silva] dijo que haría todo lo posible por satisfacer los deseos de esas comunidades. Si cumple el 10%, ¿a dónde irá a parar nuestro agro? Ruego a Dios que esto no ocurra", afirmó Bolsonaro en declaraciones recogidas por el portal Terra.Según el exmandatario, el agronegocio de Brasil necesita "políticos que no pongan trabas al sector", poniendo a su Gobierno como ejemplo.Bolsonaro retornó a Brasil el pasado 30 de marzo, tras pasar casi tres meses en Florida, EEUU, a donde viajó tras abandonar el Palacio de Planalto —sede del ejecutivo brasileño. Desde entonces participó en un acto en la sede de su conglomerado político, el Partido Liberal (PL), localizada en Brasilia. Además compareció ante la Policía Federal en dos ocasiones. Primero en el marco de las investigaciones por la supuesta apropiación indebida de joyas obsequiadas a la residencia por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y luego por su vínculo con el asalto a los edificios de los poderes del Estado del pasado 8 de enero, a unos días de que Lula tomara posesión como presidente.Reacciones del GobiernoEl ministro de de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, Paulo Teixeira calificó de "desafortunada" la invitación al expresidente Bolsonaro para asistir a Agroshow, en declaraciones a medios locales durante el acto en conmemoración por el Día del Trabajo, organizado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Sao Paulo."Bolsonaro estuvo cuatro años en la presidencia de la república y generó desorden en Brasil. Ahora que se ha ido no ha hecho nada como expresidente. Que se ponga en su lugar", subrayó, de acuerdo a lo publicado por O Globo.Mientras que el ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, sostuvo que el evento agropecuario perdió el carácter institucional al "desinvitar" al ministro Fávaro e invitar a Bolsonaro, por lo que perderá el patrocinio del Estado para las próximas ediciones, en lo que respecta al auspicio del Banco do Brasil y de la administración de aeropuertos.

