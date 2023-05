https://sputniknews.lat/20230503/la-union-ciclista-internacional-permite-a-los-rusos-participar-en-torneos-como-neutrales-1138991508.html

La Unión Ciclista Internacional permite a los rusos participar en torneos como neutrales

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Ciclista Internacional (UCI) informó este 3 de mayo que decidió autorizar a los atletas de Rusia y Bielorrusia competir en los... 03.05.2023, Sputnik Mundo

"Permitir bajo estrictas condiciones la participación de atletas rusos y bielorrusos en torneos del calendario internacional, incluida la Copa del Mundo, la Copa de las Naciones y los Campeonatos del Mundo, como atletas neutrales sin ninguna asociación con Rusia o Bielorrusia, su Federación nacional o el Comité nacional de los Juegos Olímpicos", indica el comunicado. La UCI resaltó que, para poder participar en las competiciones internacionales, los atletas no deben tener "vínculos contractuales o de otro tipo con el Ejército de Rusia, Bielorrusia o con cualquier agencia de seguridad del Estado". Asimismo, tampoco pueden tener "vínculos con Rusia o Bielorrusia, ninguna asociación con banderas, escudos de armas, himnos o cualquier otro símbolo ruso o bielorruso". Además, tampoco puede expresar apoyo a la operación especial militar en Ucrania de cualquier manera. Los cambios entrarán en vigor el próximo 1 de junio. Anteriormente, la UCI suspendió al equipo ruso de participar en las competiciones internacionales, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI). El 28 de febrero de 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. Sin embargo, el pasado 28 de marzo, el COI abogó por permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral. El organismo; no obstante, sugirió a las federaciones internacionales no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.

