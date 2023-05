Los servicios especiales rusos frustran un ataque con drones sobre el Kremlin | Videos

https://sputniknews.lat/20230503/los-servicios-especiales-rusos-frustran-un-ataque-con-dron-sobre-el-kremlin-1138959463.html

"Dos vehículos aéreos no tripulados fueron dirigidos contra el Kremlin. Como resultado de la oportuna actuación de los militares y servicios especiales mediante sistemas de guerra electrónica, los drones quedaron inutilizados", señala el informe.Desde la Presidencia rusa aclaran que Putin no resultó herido por el ataque. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, especificó que el mandatario ruso no se encontraba en el Kremlin en el momento del intento de ataque y estaba en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú.Se añade que no hubo víctimas ni daños materiales después de la caída y dispersión de fragmentos de drones en el territorio del Kremlin. Moscú califica el ataque contra Putin de acto terrorista planificado y atentado contra el jefe del Estado.El servicio de prensa del presidente ruso afirmó que Rusia se reserva el derecho a responder al intento de atentado de Kiev contra el Kremlin cuando y donde lo considere oportuno.

