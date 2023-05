https://sputniknews.lat/20230503/rusia-trabaja-para-crear-un-sistema-internacional-justo-y-equitativo-1138936145.html

Rusia trabaja para crear un sistema internacional justo y equitativo

Rusia trabaja para crear un sistema internacional justo y equitativo

MONTEVIDEO (Sputnik) — El nuevo Concepto de Política Exterior de Rusia, aprobado en marzo por el presidente Vladímir Putin, es parte de los esfuerzos de Moscú... 03.05.2023

"Rusia se esfuerza por establecer un sistema de las relaciones internacionales que garantice la seguridad fiable, la identidad nacional y cultural y las mismas oportunidades para desarrollo y acceso equitativo a los beneficios de la economía mundial a todos los estados, independientemente de su ubicación geográfica, tamaño del territorio, potencial demográfico, de recursos y militar, o su estructura política, económica y social", subrayó el diplomático. El Concepto de Política Exterior de la Federación de Rusia es un documento que sintetiza la planificación estratégica y los enfoques de Moscú en materia de política internacional. —¿Cuál es la importancia del Concepto de Política Exterior y cómo se está implementando en la práctica? ¿Cómo ha cambiado el Concepto de Política Exterior de Rusia a lo largo de los últimos años? — El Concepto de Política Exterior de la Federación de Rusia, aprobado por el presidente Vladímir Putin el 31 de marzo de este año, es un documento de planificación estratégica y constituye un sistema de enfoques sobre los intereses nacionales de nuestro país en materia de la política exterior, así como sobre los principios básicos, objetivos estratégicos, tareas principales y prioridades de la diplomacia nacional. En la historia moderna de nuestro país es la sexta versión del Concepto de Política Exterior. Las anteriores fueron adoptadas en 1993, 2000, 2008, 2013 y 2016. La renovación actual de este documento se debe a los cambios radicales que pasaron en el sistema de relaciones internacionales. El Concepto refleja las nuevas realidades geopolíticas en el contexto de formación de un mundo policéntrico, más equitativo y justo. Es una reacción natural a las acciones de los países occidentales habituados a pensar en términos de dominación global y neocolonialismo. El sistema jurídico internacional también está siendo puesto a prueba: pequeño grupo de países occidentales pretende sustituirlo por un orden mundial basado en reglas, que ellos mismos cambian constantemente en sus propios intereses. En este contexto Rusia se esfuerza por establecer un sistema de las relaciones internacionales que garantice la seguridad fiable, la identidad nacional y cultural y las mismas oportunidades para desarrollo y acceso equitativo a los beneficios de la economía mundial a todos los Estados, independientemente de su ubicación geográfica, tamaño del territorio, potencial demográfico, de recursos y militar, o su estructura política, económica y social. En este sentido, el Concepto de Política Exterior de Rusia define las áreas prioritarias, las metas y los objetivos de las actividades de nuestro país en la palestra internacional y representa la hoja de ruta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, las Embajadas y otras instituciones y organismos gubernamentales que actúan en esta esfera. —¿Qué papel se le asigna en el nuevo Concepto de Política Exterior de Rusia a las relaciones con América Latina y el Caribe? ¿Podemos decir que en las nuevas condiciones geopolíticas la cooperación con la región se ha convertido en una prioridad para Rusia? — El nuevo Concepto de Política Exterior de Rusia asigna un importante lugar a nuestras relaciones con los Estados latinoamericanos. En nuestra opinión, la situación geopolítica actual ofrece nuevas oportunidades para ampliar la cooperación mutuamente ventajosa entre Rusia y los países de América Latina, que están jugando un papel cada vez más visible en el mundo multipolar. Para nosotros, América Latina y el Caribe tienen su propio valor en el marco de nuestra política exterior. No queremos que esta región se convierta en un campo de batalla entre las potencias. Nuestra cooperación con los latinoamericanos se basa en un enfoque desideologizado y pragmático y no está orientada contra nadie. A diferencia de las antiguas metrópolis y sus políticas coloniales, no ponemos a nuestros socios latinoamericanos ante una elección forzada: con nosotros o contra nosotros. Estamos por la unidad y la diversidad de los países latinoamericanos y caribeños. Estamos dispuestos a trabajar con todos que manifiestan su interés. A pesar de la presión del Occidente colectivo, estados latinoamericanos no se han sumado a las sanciones económicas contra Rusia. Nuestras exportaciones totales a los países de la región crecieron un 3,8% el año pasado. Aumentaron los envíos de fertilizantes y productos petrolíferos. En 2022, Rusia aumentó sus exportaciones de trigo a la región en casi 50%. Tanto Rusia como América Latina tienen sus ventajas competitivas en el contexto de los procesos objetivos de formación de nuevo orden mundial multipolar. Es importante aprovechar la complementariedad de nuestras economías para construir verdaderas alianzas productivas y tecnológicas, y acelerar la transición en operaciones comerciales hacia monedas nacionales, alternativas al dólar y al euro. Repito, estamos siempre abiertos a seguir estrechando lazos con aquellos socios extranjeros y en particular latinoamericanos que estén dispuestos a trabajar con nosotros bajo los principios de igualdad, honestidad, respeto mutuo y consideración reciproca de intereses nacionales. —¿Qué impacto tendrá la adopción del nuevo Concepto de Política Exterior de la Federación Rusa en las relaciones con Uruguay en particular? — El nuevo Concepto de Política Exterior afirma que la Federación de Rusia tiene la intención de desarrollar las relaciones con los Estados de América Latina y el Caribe de manera pragmática, desideologizada y mutuamente beneficiosa. El documento señala que Rusia va a aumentar el comercio y las inversiones mutuas con los estados latinoamericanos y caribeños, incluso mediante la cooperación con la Celac, Mercosur (Mercado Común del Sur), SICA (Sistema para la Integración Centroamericana), ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Caricom (Comunidad del Caribe) y Alianza del Pacífico, así como ampliar los vínculos culturales, científicos, educativos, deportivos, turísticos y humanitarios con nuestros socios de la región. Lo mismo se refiere a Uruguay. El 10 de diciembre del año pasado celebramos el 165º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay. La fecha tan importante simboliza una larga historia de amistad y cooperación bilateral y multilateral. Nuestras relaciones con Uruguay se basan en los principios de igualdad, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos que comparten nuestros países. Uruguay tradicionalmente ha sido un socio comercial interesante para nuestro país en la región latinoamericana. Estamos agradecidos al Gobierno Uruguayo, que a pesar de las presiones constantes del Occidente Colectivo, no participa en la campaña antirrusa de sanciones económicas ilegales. En los primeros tres meses de 2023, el comercio bilateral entre nuestros países alcanzó 30,7 millones de dólares. Valor total de los bienes uruguayos exportados a Rusia aumentó en 17,4% y logró 21,4 millones de dólares. Se suministraron desde Uruguay productos lácteos, carne y subproductos, grasa de animales, pescado congelado. De Rusia a Uruguay se exportaron abonos minerales, fertilizantes, betunes y asfaltos por un valor total de 9,3 millones de dólares. Al mismo tiempo, vamos a trabajar para fortalecer nuestros lazos culturales, científicos, educativos y deportivos con Uruguay. Por ejemplo, en mayo próximo el equipo uruguayo de deportes electrónicos Peñarol con el apoyo de la Embajada de Rusia participará en el torneo internacional Phygital Games en la ciudad rusa de Kazán. La semana pasada, se llevó a cabo una videoconferencia entre los científicos de la Universidad Minera de San Petersburgo y representantes del Instituto Antárctico Uruguayo con el fin de establecer contactos directos y buscar posibles proyectos de cooperación. Los días 11-12 de abril directora rusa de cine Olga Stefanova presentó en Montevideo su documental "Isla Buromsky" sobre la vida y actividades profesionales de los exploradores en las estaciones antárcticas. El 22 de abril el cortometraje uruguayo con título "Guazuvirá" se estrenó en el marco del prestigioso Festival del Cine Internacional de Moscú. A propósito, este año celebramos dos fechas importantes: 320 años de la fundación de la ciudad de San Petersburgo (el 27 de mayo) y el 25º Aniversario de la suscripción del Convenio de Cooperación entre la Intendencia de Montevideo y la Administración de San Petersburgo (el 16 de noviembre). Es decir, nuestra agenda bilateral es bastante variada. Espero que podamos seguir trabajando para aumentar nuestra cooperación en diferentes esferas. —¿Se puede decir que la reciente gira del Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, por países amistosos de América Latina se enmarca en el nuevo Concepto de Política Exterior? ¿Cómo usted valora los resultados de esas visitas? — Exactamente, la exitosa visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, a Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba se realizó entre el 17 y 21 de abril, o sea solo tres semanas después de la aprobación del nuevo Concepto de Política Exterior de Rusia. Es una demostración elocuente de la importancia de esta región para nuestro país. Precisamente estos cuatro estados están indicados en el documento como socios prioritarios de la Federación de Rusia en América Latina y el Caribe. Y es una clara demostración de que este documento ya está funcionando y se aplica en la práctica. Se trata de la primera visita del canciller ruso a la región latinoamericana desde el año 2019, es decir, después de la pandemia de coronavirus. Serguei Lavrov fue recibido por los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Su programa de trabajo incluyó negociaciones con los ministros de asuntos exteriores de estos cuatro países. Al mismo tiempo, en el marco de la gira se realizaron en Caracas las reuniones de nuestro Canciller con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta. El canciller ruso viajó a la región con una agenda concreta encaminada a incrementar la cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países en política, comercio y economía, educación, cultura, en la esfera humanitaria y otros ámbitos. Por fin, quisiera destacar que para nosotros América Latina es una región amistosa, uno de los centros de formación del mundo multipolar, con la que Rusia procura mantener un dialogo dinámico y desarrollar la cooperación constructiva, equitativa y mutuamente beneficiosa.

