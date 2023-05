https://sputniknews.lat/20230503/se-avecina-un-default-en-eeuu-tanto-canada-como-mexico-serian-los-primeros-afectados-1138925508.html

¿Se avecina un default en EEUU? "Tanto Canadá como México serían los primeros afectados"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta semana que tiene dificultades para financiar las operaciones del Gobierno federal, por lo que, de no... 03.05.2023, Sputnik Mundo

El 1 de mayo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, indicó que es posible que dentro de un mes no puedan solventar todas las tareas que requiere la Administración del presidente Joe Biden.En este mismo tenor, la subdirectora de análisis económico de la empresa Monex, Janneth Quiroz, comenta para este medio que la situación planteada por el Tesoro funciona como arma de negociación política."Esto genera más incertidumbre sobre si va a poder seguir operando con todo lo que implica y que tiene que ver con todo el gasto del Gobierno, pero también con las obligaciones de deuda que [presenta]", apunta.¿Qué es el techo de deuda?El techo de deuda o de endeudamiento se estableció en 1917 y es el límite que tiene el Gobierno estadounidense para pedir recursos prestados. Con ello, puede financiar las obligaciones legales existentes que tanto los Congresos como los mandatarios han realizado.Actualmente, el techo de deuda en EEUU es de 31.4 billones de dólares, mismo que se alcanzó el 19 de enero de este 2023."El Tesoro está financiando al Gobierno de forma temporal utilizando 'medidas extraordinarias', pero esas medidas se agotan a finales de este año, lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso [CBO, por su sigla inglesa] advierte que podría ser tan pronto como junio", menciona el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, en su página web.Causas del posible impagoDe acuerdo con la experta, una de las razones por las que el Departamento del Tesoro estadounidense está en esta situación es la manera en que el Gobierno ejerce el gasto."Hay posiciones encontradas entre los partidos [Demócrata y Republicano]. Por un lado, los republicanos están pidiendo que haya un menor gasto o un recorte. Por el lado de los demócratas, no están dispuestos a ejecutar esta política fiscal mucho más austera", detalla.En este tenor, Campa agrega que las estrategias empleadas por la dependencia encabezada por Yellen han sido creativas entre comillas, debido a que la discusión sobre el tema debió ocurrir semanas antes."Esto se ha ido agudizando en los últimos días o semanas porque, al parecer, EEUU está ingresando menos de lo que estaba pronosticado a inicios de año y está gastando más. Está ingresando menos por una menor actividad económica y está gastando más principalmente por aspectos relacionados a cuestiones bélicas [conflicto en Ucrania]", precisa.En entrevista para Sputnik, el experto en economía y profesor de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Ángel Méndez Mercado considera que otra causa es la disminución de los ingresos fiscales en el país norteamericano.Esto abre la puerta "a una recesión económica. Una disminución en los impuestos recaudados o una crisis financiera que obliga al Gobierno a aumentar los gastos para estimular la economía son factores que pesan. Sin embargo, con ciertas estrategias podrían evitar o tratar de minorizar un poco el impacto", declara.Consecuencias dentro y fuera de EEUUPara Quiroz, una de las mayores consecuencias de que no se alcance un acuerdo para resolver la falta de recursos es una baja en la calificación soberana de EEUU."De no llegar a un acuerdo y que empecemos a ver cómo este proceso empieza a andar, aumentaría el riesgo de que alguna agencia calificadora recorte la calificación soberana de Estados Unidos, ya que, al final, si se quedan sin recursos, entonces se incrementaría la posibilidad de que el país no pudiera hacer frente a sus obligaciones de deuda", ahonda la subdirectora de análisis económico de Monex.Campa y Méndez Mercado coinciden en que también se generaría un clima de incertidumbre y desconfianza en el Gobierno de Biden.Respecto a las repercusiones a nivel mundial, el economista y politólogo comenta que la región que pasaría por una etapa turbulenta sería América del Norte, compuesta por Estados Unidos, Canadá y México.Sumado a ello, generaría que el resto de las naciones dejen de tomar al dólar estadounidense como moneda de reserva global. Esto generaría debilidad a grado tal que "podría tener un impacto negativo en la estabilidad financiera global y no se diga en los mercados emergentes", dice Méndez Mercado.América LatinaEn caso de que EEUU no resuelva su falta de recursos, esto impactará a América Latina de diversas maneras. Según Quiroz, uno de los efectos sería la disminución de la demanda de bienes y servicios."Al final, el Gobierno es un actor económico más que consume y gasta (...). [Su presupuesto] lo ejerce tanto en bienes locales como en importados. Entonces, el principal impacto sería una caída en la demanda", subraya.Mientras que Campa hace énfasis en que el daño sería primordialmente en Sudamérica, porque varias naciones de esa región continental son socias comerciales de Washington."Lo que podemos ver es que si EEUU, que es una economía de cierto peso, demanda menos productos a nivel internacional, puede causar, por ejemplo, que caiga el peso del cobre. Ahí sí podría golpear a países como Chile, que dependen mucho [de este factor]. Pero, en el caso de Argentina o Brasil, cada vez dependen menos del comercio con Washington; ha crecido la demanda de China de sus productos. De cualquier forma, al ser (la estadounidense) una economía grande, no es una noticia positiva para las dinámicas comerciales en el mundo", pondera.Posibles solucionesAnte el panorama adverso trazado por el Departamento del Tesoro en particular y por Washington en general, Yellen propuso aumentar o suspender el límite de deuda. La subdirectora de análisis económico de Monex explica en qué consiste cada uno."Se trataría de aumentar el monto hasta donde el Gobierno puede endeudarse. Básicamente, lo que está pidiendo como secretaria del Tesoro es que [la Administración] pueda endeudarse más. En el caso de [frenar el límite] es que no exista [un techo]. Esto ha pasado en varias ocasiones: que se suspende de manera temporal la barrera de endeudamiento", menciona.Según el sitio web del Tesoro, a lo largo de la historia el Congreso ha elevado el techo de deuda cuando se le ha pedido."Desde 1960, el Congreso ha actuado 78 veces para aumentar, extender temporalmente o revisar permanentemente la definición del límite de deuda: 49 ocasiones bajo presidentes republicanos y 29 bajo mandatarios demócratas. Los líderes del Congreso en ambos partidos han reconocido que esto es necesario", señala.Méndez Mercado comenta que la propuesta de la funcionaria del Tesoro es viable, pero puede ser polémica debido a las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y los comicios de 2024.Ante este panorama, Campa señala algunas posibles soluciones: cambiar el perfil de la deuda de EEUU y una reforma fiscal que eleve las expectativas de recaudación. No obstante, "la solución más factible es que haya un acuerdo entre los dos partidos grandes de decir: 'te voy a autorizar un nuevo techo de endeudamiento, pero recórtame algunos programas, o algún gasto para yo, por ejemplo, como republicano, pueda irle a decir a mi elector que le puse un cierto límite de la deuda, la hice sostenible y recortamos el gasto de un gran gobierno'. Ahí ya sería negociación pura y dura, pero [Biden] no va a querer recortar", finaliza.

