"Al borde del abismo": así describe un viceministro ruso la relación entre Moscú y EEUU

"Al borde del abismo": así describe un viceministro ruso la relación entre Moscú y EEUU

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se encuentran actualmente en un punto peligroso y "al borde" de un conflicto abierto, declaró este 4 de mayo el... 04.05.2023, Sputnik Mundo

Ryabkov añadió que es imposible explicar por qué Washington se comporta de forma tan airada con Rusia, por lo cual el Kremlin ha pedido reiteradamente a la Casa Blanca que adopte una postura más equitativa. La noche del 2 al 3 de mayo, los militares y servicios especiales de Rusia lograron inutilizar dos drones con el uso de los sistemas de guerra radioelectrónica sobre la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin.El Kremlin calificó el ataque frustrado como "un atentado terrorista planeado e intento de magnicidio contra el presidente de la Federación de Rusia". El Comité de Investigación de Rusia ya ha abierto una causa penal por terrorismo por los intentos de ataques.Este 3 de mayo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que los responsables de todo lo que hacen las autoridades de Ucrania son sus "manipuladores" estadounidenses, occidentales."Todo lo que está haciendo el régimen de Kiev es principalmente responsabilidad de sus creadores y manipuladores de Washington, Londres y, en general, de la OTAN. Destruyeron la autoridad legítima en Ucrania, pusieron al frente a aventureros y bandidos, les proporcionaron dinero y armas, les inculcaron una sensación de permisividad e impunidad absolutas, les dieron cobertura política y apoyo militar", escribió en su canal de Telegram.Horas después de los ataques con drones en la capital rusa, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sostuvo ante periodistas que "Estados Unidos definitivamente no alienta a Ucrania a efectuar ataques fuera de sus fronteras".Asimismo, puso en duda la autenticidad de las agresiones y dijo que no le gustaría "especular" sobre lo sucedido.El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antónov, aseguró que las opiniones de la Casa Blanca sobre los ataques con aviones no tripulados contra el Kremlin son "llamativamente cínicas y absurdas"."Las declaraciones de los representantes oficiales de Washington son sorprendentemente cínicas y absurdas. Les resulta imposible admitir algo obvio: que el régimen de Zelenski ha planificado un acto terrorista y un atentado contra el presidente de Rusia", sostuvo el embajador, citado por la misión diplomática rusa en Telegram.

