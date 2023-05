https://sputniknews.lat/20230504/detienen-en-espana-a-miembro-de-la-mafia-italiana-que-traficaba-drogas-desde-latinoamerica-a-europa-1139016329.html

Detienen en España a miembro de la mafia italiana que traficaba drogas desde Latinoamérica a Europa

La Policía de España detuvo a un integrante de la mafia italiana 'Ndrangheta, que coordinaba envíos de droga a Italia. La operación se enmarca en una... 04.05.2023, Sputnik Mundo

Durante el arresto y el registro de la vivienda, comenta la publicación, la Policía intervino 4.325 euros, 1.000 francos suizos y 12 teléfonos móviles.Según el texto, el arrestado, de nacionalidad italiana, mantenía estrechos contactos con la cabeza de la mafia y tenía "capacidades para realizar operaciones vía marítima de grandes cantidades de droga (...) a cambio de comisiones del valor de las sustancias estupefacciones importadas".La nota especifica que la investigación se lanzó en 2020 y para llevar a cabo la operación denominada Eureka contra la 'Ndrangheta del sur de Italia fueron movilizados más de 2.770 policías. El grupo criminal tenía sus cómplices en ambos continentes, en Europa y América Latina, por lo tanto la geografía de los arrestos es bastante amplia, unos 12 criminales fueron capturados en Bélgica, unos 20 en Alemania y un centenar en Italia. Entre los sospechosos, dos estaban en la lista de los más buscados de la Europol.La 'Ndrangheta traficaba la droga desde América Latina, en particular desde Panamá, Brasil, Ecuador y Colombia. Los datos de Europol revelan que la mafia está involucrada en una venta de 25 toneladas de drogas en el período desde octubre de 2019 hasta enero de 2022. Sobre todo, este comercio negro estaba organizado en torno a varias familias de la ciudad de San Luca, sur de Calabria.Los agentes descubrieron vínculos entre la 'Ndrangheta y varios clanes mafiosos latinoamericanos. Entre ellos figuraban un cártel de la droga colombiano, un clan mafioso albanés que operaba en Ecuador y un grupo criminal brasileño.Sin embargo, el tráfico de drogas no era la única forma de delinquir sino que también incluía el tráfico de armas. Por ejemplo, desde Pakistán llegaba armamento a Argentina y Uruguay. La organización criminal también suministraba armas de guerra desde países ex soviéticos a formaciones paramilitares en Colombia y en Pakistán.Expertos estiman que la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, es actualmente más influyente que la famosa Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana.

