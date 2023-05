En plena sequía, una ciudad de España lleva años perdiendo 180.000 litros de agua al día

https://sputniknews.lat/20230504/en-plena-sequia-una-ciudad-de-espana-lleva-anos-perdiendo-180000-litros-de-agua-al-dia-1139018085.html

La sequía es la nota dominante en casi todo el territorio español. Ha echado a perder buena parte de la cosecha de cereal y amenaza la de aceitunas. En Cataluña, además, se acaba de ampliar el número de municipios objeto de restricciones en el suministro de agua.Es justo en este contexto cuando cobra redoblado vigor el carácter escandaloso de un problema endémico en Badalona, la tercera ciudad en importancia de Cataluña (223.506 habitantes): la fuga de agua potable detectada hace 18 años en una tubería que discurre por el subsuelo de uno de sus barrios asciende ya a 180.000 litros diarios.Las obras necesarias para llevar a cabo la reparación tienen un costo aproximado de 36 millones de euros, pero tendrán dos años de duración, hasta 2025. La Agencia Catalana del Agua (ACA) señala que la tubería, de tres metros de diámetro, es muy antigua y tiene un flujo de 4.000 litros por segundo. Y de este caudal, se pierden dos litros por segundo.Gestión privadaLa fuga de agua se hace visible en el barrio de Canyet, donde al aire libre se convierte en una especie de rambla. Se trata de una conducción creada para canalizar el escape y aprovecharlo mediante un uso municipal (limpieza, riegos), que se complementa con un depósito de capacidad limitada (200 metros cúbicos).La tubería en sí parte de la vecina Barcelona y conecta una planta potabilizadora del río Ter con una estación distribuidora de agua en el área metropolitana de la capital catalana. La gestión está externalizada a la empresa Aigües Ter Llobregat, la cual alude a "la dificultad técnica y la envergadura económica de la reparación" para justificar que desde hace 18 años no se haya solucionado el problema.A juicio de las organizaciones ecologistas, la gestión privada del agua en Barcelona y su área metropolitana es precisamente "uno de los problemas principales", tanto en lo que atañe a la avería en Badalona como a la ejecución del Plan de Emergencia por Sequía (PES). "Parece que a la empresa le sale más rentable dejar la tubería tal como está, que terminar de repararla", explica a Sputnik Jaume Grau, portavoz de la organización Les Agulles-Ecologistes en Acció.Reparación complejaPara reparar la parte dañada sería necesario cortar el suministro a Barcelona y su área metropolitana durante varios días, de modo que se buscó desviar el flujo del conducto por cuatro canalizaciones. Tres de ellas se culminaron entre 2003 y 2009. Pero el cuarto tramo, previsto para 2012, sigue sin terminarse. La licitación de sus obras está en curso y su culminación no está prevista hasta 2025.Como señalan en la Asociación de Vecinos del Barrio de Canyet, en 2008 ya se detectaron hasta 11 puntos de fuga, denuncia que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) archivó al considerar que el escape no entrañaba un "riesgo real" para el medio ambiente. El Ayuntamiento de Badalona y Aigües Ter Llobregat se reunieron a finales de abril para realizar tareas de comprobación de las instalaciones y así determinar la reparación.Las pérdidas llenarían un pantanoEl total anual de pérdidas en Cataluña asciende a 135 hectómetros cúbicos, un volumen que en la actualidad permitiría llenar el embalse de Sau (Barcelona), ahora prácticamente vacío, que tiene una capacidad máxima de 165 hm3.Las fugas de agua son una contingencia habitual en España y en Europa. La Generalitat de Catalunya cifra en un 24% el volumen de pérdida en las diversas redes de distribución en la región, ligeramente inferior a la media nacional. Pero en los territorios del interior el agua puede reconducirse a través de cursos fluviales subterráneos, lo cual no es el caso de Badalona. "Porque aquí, lo que se escapa de la red, va directo al mar", advertía ya en abril Jaume Grau a tiempo de concluir que "la remunicipalización del recurso hídrico" es clave para afrontar el problema combinado de sequía y fugas.

