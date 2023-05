https://sputniknews.lat/20230504/la-desdolarizacion-llega-a-un-momento-crucial-por-el-descontento-con-el-capitalismo-de-casino-1139004691.html

La desdolarización llega a un "momento crucial" por el descontento con el "capitalismo de casino"

La desdolarización se encamina hacia un gran avance debido al creciente descontento mundial con el "capitalismo de casino" estadounidense, declaró a Sputnik... 04.05.2023, Sputnik Mundo

"Es un efecto bola de nieve gigante en todo el mundo. Ni siquiera podemos seguirle el ritmo. Es muy importante lo que se discutirá en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Probablemente, será un momento crucial en el que las cosas irán más allá", pronosticó Pepe Escobar.Explicó que un número creciente de países del sur global sacan cuentas y llegan a la conclusión de que el dólar estadounidense no es una apuesta segura. La combinación de las agresivas políticas de sanciones de EEUU y el gasto público imprudente redujeron significativamente el atractivo internacional de la moneda de EEUU.El analista aseguró que eso es "contrario al sistema que tenemos ahora, al que llevo años llamando capitalismo de casino". Son futuros, son apuestas, son suposiciones. "Puede salir bien o mal. Si pierdes, lo pierdes todo. La casa casi siempre gana porque la casa es la que imprime la moneda. No está respaldada por nada, literalmente, por un país que ahora debe 30 billones de dólares [en deuda nacional] y nunca podrá devolverlos", subrayó.En su opinión, para empeorar aún más las cosas, las agresivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense encarecieron los préstamos en dólares para casi todo el mundo. Antes de la medida de la Reserva Federal, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió en enero de 2022 que la subida de los tipos de interés por parte de Estados Unidos podría ser contraproducente para la economía mundial y especialmente para los países con mayores niveles de deuda denominada en dólares.El experto precisó que la actual crisis bancaria estadounidense amenaza con desestabilizar aún más los mercados financieros internacionales. Ningún país del mundo quiere "resfriarse" cuando la economía estadounidense "estornude", mientras perdura el recuerdo de la crisis financiera de 2008.Los BRICS buscan establecer una nueva monedaEn enero de 2023, los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) dieron la campanada al anunciar que pronto estudiarían la posibilidad de crear su propia moneda para evitar el dólar estadounidense. La idea fue anunciada por ambos lados del Atlántico. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mencionó el plan en una rueda de prensa tras su reunión con el presidente angoleño, Joao Lourenco, el 25 de enero. Al otro lado, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que abordó la cuestión de la creación de una moneda común para los BRICS y los países del Mercosur, bloque comercial sudamericano, durante su encuentro con su homólogo argentino, Alberto Fernández."¿Por qué una institución como el banco de los BRICS no puede tener una moneda para financiar las relaciones comerciales entre Brasil y China, entre Brasil y todos los demás países BRICS? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda [comercial] tras el fin de la paridad del oro?", señaló Lula durante su visita a China.En palabras de Escobar, la formación y el desarrollo de tres organizaciones a saber, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática, predeterminaron el fin del orden mundial centrado en el dólar. Los miembros del grupo BRICS debaten ahora la creación de una moneda alternativa, también tienen lugar debates similares en la Unión Económica Euroasiática. El experto proyectó que deberían empezar a coordinarse y luego esto se extenderá a la OCS.Esta tendencia ya se extendió a otros bloques, continuó el periodista refiriéndose a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El 28 de marzo, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la organización celebraron una reunión en Indonesia para debatir cómo pasar a las liquidaciones en monedas locales mediante la mejora de un sistema de pagos digitales transfronterizos de la ASEAN.Escobar precisó que, inicialmente, el acuerdo sobre este tipo de transacciones se alcanzó entre Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia en noviembre de 2022. La asociación pretende reducir la dependencia no solo del dólar estadounidense sino también del euro, el yen y la libra esterlina en las transacciones financieras.¿Por qué se está imponiendo la desdolarización?El analista subrayó que la desdolarización lleva décadas debatiéndose. Por ejemplo, Mijaíl Jazin, economista y publicista ruso, y su coautor Andréi Kobiakov predijeron la desaparición del dominio de la moneda de EEUU hace aproximadamente 20 años en su libro titulado El declive del imperio del dólar y el fin de la Pax Americana (The Decline of the Dollar Empire and the End of Pax Americana, en inglés). Aunque la idea ha estado en el aire durante bastante tiempo, ¿por qué este fenómeno no ha empezado a ganar masa crítica hasta ahora?"Podemos incluso establecer una fecha para ello. Febrero del año pasado [2022], con esa congelación, confiscación, robo de las reservas de divisas rusas. Y el sur global, prácticamente en su conjunto, empezó a preguntarse desde América Latina hasta África, pasando por el Sudeste Asiático, 'si pueden hacer esto con una superpotencia nuclear, pueden hacerlo con cualquiera de nosotros chasqueando los dedos'. Por eso la coordinación dentro de estas organizaciones multilaterales y en otros foros cobró una velocidad astronómica", respondió Escobar.Para ilustrar su punto de vista, el periodista se refirió al rápido desarrollo del grupo BRICS que actualmente cuenta con la asombrosa cifra de 19 países interesados en unirse a la alianza. Entre ellos, Irán, Argentina, Argelia, así como los Emiratos Árabes Unidos (EAU)​, Turquía, Egipto, Kazajistán e Indonesia son los candidatos más fuertes, precisó Escobar."Así que todas estas son potencias fuertes de rango medio de cualquier lugar. Y van a empezar a discutir la ya famosa moneda alternativa de los BRICS. Así que tienen que acelerar esta conversación y esperamos que van a empezar a discutir en conjunto con la Unión Económica Euroasiática, que es mucho más avanzada, y la Organización de Cooperación de Shanghái", declaró.Escobar aseguró que nada menos que un gran avance en este sentido podría producirse ya en 2024."Es posible, es un escenario factible. Hasta hace unos meses, este sería el escenario más inverosímil. Pero ya no porque ahora la velocidad es increíble. Literalmente, todos los días: Bangladés, Argentina, Argelia, países del sudeste asiático", expresó.El pasado abril, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo boliviano, Rogelio Mayta, en Caracas e introdujeron un nuevo sistema de transacciones comerciales para abandonar el dólar estadounidense y el euro, y cambiarlos por rublos y bolivianos. Junto con Argentina y Chile, Bolivia forma el llamado Triángulo del Litio que concentra más de la mitad de los yacimientos mundiales de este metal alcalino de color blanco plateado. Solo el Salar de Uyuni contiene 21 millones de toneladas métricas de litio, muy utilizado en baterías recargables de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos.El petroyuán podría destronar al petrodólar El elemento más importante es la llegada del petroyuán, según Escobar. Durante décadas, el crudo se ha vendido por moneda estadounidense. Sin embargo, en sus palabras, el petrodólar podría ser destronado pronto, en 2022, Pekín pidió a los líderes del golfo Pérsico que liquidaran sus acuerdos de gas y petróleo con el país en yuanes. EEUU y China siguen siendo los dos mayores consumidores mundiales de crudo, con 18,7 y 15,4 millones de barriles diarios, respectivamente. Los acuerdos energéticos en yuanes podrían asestar un duro golpe al billete verde.No obstante, de acuerdo con el periodista, eso no significa que el dólar vaya a ser sustituido por el yuan, en su lugar, se utilizará todo un conjunto de divisas que acaben con la hegemonía del dólar."Creo que vamos a empezar por tener múltiples sustitutos, y luego quizás en la segunda etapa estas organizaciones multilaterales empiecen a pensar, ¿por qué no pensamos en una fusión? Porque tenemos prioridades diferentes", concluyó.

