Los peligros del impago: la Casa Blanca pronostica posibles "daños graves" a la economía de EEUU

Los peligros del impago: la Casa Blanca pronostica posibles "daños graves" a la economía de EEUU

La Casa Blanca reconoce que Estados Unidos está en una situación económica compleja por la posibilidad de que el Congreso no eleve el techo de la deuda pública... 04.05.2023, Sputnik Mundo

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (CEA, por sus siglas en inglés), con base en información de la Oficina Presupuestal del Congreso y del Departamento del Tesoro, advirtió que Estados Unidos "se aproxima rápidamente al día en el que el Gobierno no podrá pagar sus deudas, también conocido como Día X".Según un artículo publicado por el CEA, el impago de las deudas del Gobierno federal provocaría "disrupciones en el mercado financiero". De alcanzarse el Día X, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos podría presentar una caída de hasta 6,1%, o de 0,3%, en el mejor de los casos, de acuerdo con las estimaciones. Un impago prolongado provocaría un escenario similar al de la Gran Recesión de 2008, en el que 8,3 millones de personas perderían su trabajo y el mercado bursátil caería un 45%.En este escenario, el Gobierno federal no sería capaz de ayudar a consumidores y empresas, como sí pudo hacerlo durante la crisis financiera de 2008 o durante la pandemia de COVID-19. "Según Moody's, incluso un breve incumplimiento del límite de deuda podría provocar un descenso del PIB real, la pérdida de casi 2 millones de puestos de trabajo y un aumento de la tasa de desempleo hasta casi el 5% desde su nivel actual del 3,5%", indica el documento.Por otro lado, el think tank Brookings advierte que un contexto de falta de confianza y liquidez "podría traducirse en más de 750.000 millones de dólares en mayores costes de endeudamiento federal durante la próxima década". En este escenario, los bonos del Departamento del Tesoro perderían su valor, bajando su demanda y aumentando "la volatilidad en el valor del dólar frente a otras monedas", por lo que la moneda estadounidense ya no sería tan atractiva para los inversionistas.El propio CEA reconoce que el valor de los bonos cercanos al 1 de junio, día límite para aprobar un nuevo techo de deuda, ya está aumentando debido a la incertidumbre, lo que a su vez encarece los préstamos gubernamentales y se traduce en un mayor costo para los contribuyentes.El CEA también advierte que, al ser una recesión inducida por deuda, el país norteamericano se vería incapacitado para entablar medidas contra cíclicas que ayuden a paliar el efecto negativo que se producirá en los hogares y negocios. Por ejemplo, se encarecerían los préstamos privados y se aumentarían de manera agresiva las tasas de interés, incluidos algunos instrumentos financieros utilizados por pequeños negocios y consumidores de a pie, como bonos del Tesoro y los intereses de las tarjetas de crédito."No existe un precedente histórico de que el Gobierno de EEUU haya pasado el Día X y rebase el techo de su deuda sin que el Congreso aumente o suspenda el límite estatutario sobre deuda federal. Sin embargo, hay un amplio consenso entre economistas que señalan que este generaría una catástrofe económica evitable", se lee en el documento del CEA.

