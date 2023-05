https://sputniknews.lat/20230504/ministra-de-trabajo-argentina-sobre-la-reforma-laboral-mienten-porque-buscan-destruir-derechos-1139042391.html

Ministra de Trabajo argentina sobre la reforma laboral: "mienten" porque buscan "destruir derechos"

Ministra de Trabajo argentina sobre la reforma laboral: "mienten" porque buscan "destruir derechos"

En medio de la crisis económica que golpea a los trabajadores, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, explica las medidas del Gobierno para cambiar esta... 04.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-04T22:23+0000

2023-05-04T22:23+0000

2023-05-04T22:23+0000

cara o ceca

mercado de trabajo

argentina

ministra

gobierno de argentina

elecciones

provincias

la rioja

misiones

jujuy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/04/1139042235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17bc68a05042c545fdf3050de9790f22.png

Ministra de Trabajo de Argentina sobre la reforma laboral: “mienten porque su objetivo es destruir derechos” Ministra de Trabajo de Argentina sobre la reforma laboral: “mienten porque su objetivo es destruir derechos”

Argentina tiene niveles altos de ocupación, pero a pesar de eso, la inflación y la inestabilidad del dólar hacen que los trabajadores tengan salarios que no se corresponden con su esfuerzo.Un informe de Oxfam Intermón mostró que salario mínimo real cayó 2,7% en 2022, debido al aumento generalizado de precios. Hoy es 84.512 pesos 179 dólares al blue. Kelly Olmos, ministra de Trabajo, conversó con Cara o Ceca y sostuvo que, por la inflación, se están "haciendo negociaciones tripartitas con lapsos cortos, en el caso de los formales, para que los salarios no sean la variable de ajuste y para los informales, tenemos complementos como la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo"."En la alta inflación el salario difícilmente puede ganar posiciones frente al capital. En esta situación, la puja distributiva favorece al capital por eso es importante estabilizar la economía", agregó.Olmos se mostró a favor de la reducción de la jornada laboral. "Apoyamos ese debate y nos pusimos a disposición de los legisladores. Creemos que sería un avance"."Los índices de juicios laborales no son significativos. Es un prejuicio de algunos sectores más que una experiencia fáctica", aclaró.Continúan las elecciones provincialesEl domingo 7 de mayo, las provincias de Misiones, La Rioja y Jujuy definirán quién será su próximo Gobernador y darán señales de qué piensa el electorado de cara a las primarias nacionales de agosto.En Misiones, que está gobernada por Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador de la Concordia, hay ocho candidatos que quieren sucederlo. Para el periodista Marcelo Ameri de esa provincia, "el oficialismo provincial es el gran favorito para ganar este domingo y lo haría con una amplia diferencia. Sacaría un 61% contra un 24% de Martín Arjol, de Juntos por el Cambio. El frente de todos va dividido y ninguno de sus candidatos mueve la aguja".En La Rioja, Ricardo Quintela, del Frente de Todos, irá por un nuevo período. Julio Morales, periodista de La Rioja, afirmó que "sería muy difícil que Quintela no reelija. Tienen todo un mecanismo para repetir elección tras elección su triunfo".

argentina

la rioja

misiones

jujuy

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mercado de trabajo, argentina, ministra, gobierno de argentina, elecciones, provincias, la rioja, misiones, jujuy, jornada laboral, аудио