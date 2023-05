https://sputniknews.lat/20230504/peru-cruce-entre-la-presidenta-boluarte-y-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-1139032563.html

Perú: cruce entre la presidenta Boluarte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La mandataria rechazó un informe de la CIDH crítico hacia su Gobierno por la represión durante las protestas sociales. En otro orden, EEUU negó haber participado en el ataque al Kremlin por parte de Ucrania. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala la existencia de "masacres" y "ejecuciones extrajudiciales" contra manifestantes, durante las protestas sociales en el país.Las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte comenzaron desde su asunción, en diciembre tras la destitución de Pedro Castillo.El Congreso opositor decidió la suerte del entonces mandatario, tras acusarlo de intentar cometer un autogolpe, al buscar disolver al Legislativo.Boluarte negó la supuesta existencia de tales ejecuciones y cuestionó la calificación de "masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos".Según datos de la Defensoría peruana, 61 personas han fallecido a raíz de las protestas.En otro orden, cerca de 11.000 extranjeros en el país se acogieron a la amnistía de multas por no tener regularizada su situación migratoria.La cifra fue destacada por el Gobierno, a 24 horas de entrada en vigencia esta medida anunciada por el Ejecutivo.Con la norma se busca beneficiar a los migrantes que no hayan realizado, en el plazo legal previsto, la renovación de su permiso de permanencia en el territorio. Y atender la situación de aquellos que se hayan excedido en el tiempo de estadía.El primer ministro, Alberto Otárola, anunció que la amnistía estará vigente por seis meses y luego quienes no cumplan serán susceptibles de expulsión.El jerarca afirmó que no se busca estigmatizar a los migrantes, sino atacar la situación de quienes causan daño a la sociedad y aumentan la inseguridad."Desde hace unas dos décadas, Perú tiene una estadística de la criminalidad creciente de forma sostenida. Este no es solo un crecimiento estadístico, sino también de agravamiento del uso de la violencia", indicó el entrevistado.A criterio de Rivera, "en estos últimos años hay una aparición más notoria del crimen organizado. No hay solo una causa, y menos solo por la migración; hay un deterioro de la sociedad y de los mecanismos de control del Estado".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación en Ecuador, tras la firma del decreto por el cual las Fuerzas Armadas tienen vía libre para "reprimir la amenaza terrorista", es decir los grupos criminales.Conversamos con el chileno, radicado en Ecuador, Lester Cabrera, doctor en Estudios Internacionales y director general del Centro de Estudios Analitik.En otro orden, EEUU negó haber participado en el ataque terrorista, ejecutado por Ucrania aunque neutralizado por los servicios especiales rusos, contra el presidente Vladimir Putin en su residencia en el Kremlin.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

