Región autónoma finlandesa lamenta actos vandálicos contra el Consulado ruso

Región autónoma finlandesa lamenta actos vandálicos contra el Consulado ruso

"Lamento este incidente. Nunca se debe invadir la propiedad ajena. La Policía vigilará el Consulado", dijo Thörnroos en declaraciones a la emisora pública finlandesa YLE. La funcionaria explicó que las relaciones internacionales no son competencia de las autoridades de Aland, por lo que no habrá más comentarios. El medio finlandés remarcó que, desde febrero de 2022, se han celebrado más de 400 protestas frente al Consulado contra la operación militar rusa de desnazificación en Ucrania. La víspera, el Ministerio de Exteriores ruso denunció el vandalismo contra dicho Consulado, perpetrado la noche del 30 de abril al 1 de mayo, al precisar que un grupo de personas tiró al recinto de la institución un artefacto explosivo aturdidor y otros objetos. Además, la Embajada rusa en Helsinki envió nota a la Cancillería finlandesa, exigiendo adoptar las medidas necesarias para llevar a los autores del acto de vandalismo ante la Justicia y garantizar la seguridad adecuada del personal y los bienes del Consulado ruso en las islas de Aland. Por su parte, la Policía local detalló que, a raíz del incidente, el buzón y el cristal de una ventana del edificio del Consulado sufrieron daños. Por el momento, las fuerzas del orden, que están realizando una investigación preliminar, no han localizado a los responsables.

