"Sus facultades mentales están muy mermadas": acusan a Biden de no poder negociar

"Sus facultades mentales están muy mermadas": acusan a Biden de no poder negociar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no puede sentarse a negociar con los republicanos para elevar el techo de deuda del país norteamericano porque "sus...

En diálogo con periodistas en el Senado, el legislador recordó que, en 2011, el entonces vicepresidente Joe Biden se sentó a conversar con el ala republicana que se oponía a aprobar un aumento en el techo de deuda durante la Administración Obama si no se presentaba una reforma fiscal seria."[Biden] vino y alcanzó con los republicanos un compromiso mínimo", recordó Cruz.El legislador republicano aseguró que, en lugar de que Biden lidere las negociaciones, ha preferido dejar el asunto del posible impago de la deuda federal estadounidense a "un puñado de jóvenes empleados en la Casa Blanca, niños radicales, que están perfectamente dispuestos a arriesgarse a un impago de la deuda porque no son conscientes del caos, la miseria y el daño que provocaría [esta situación]". La Casa Blanca ha reconocido que Estados Unidos está en una situación económica compleja por la posibilidad de que el Congreso no eleve el techo de la deuda pública del Gobierno federal, lo que llevaría a la nación norteamericana a enfrentar daños severos en su economía.En enero pasado, el país norteamericano alcanzó su techo de deuda de 31,4 billones de dólares. Desde entonces, las dudas sobre una posible crisis económica con repercusiones internacionales han sido puestas sobre la mesa. Estados Unidos tiene de límite hasta el 1 de junio para poder elevar su techo de deuda y, con ello, evitar caer en un impago de las deudas del Gobierno federal. Para ello, la Administración Biden debe negociar en el Congreso, sobre todo con los republicanos. De acuerdo con un documento elaborado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (CEA, por sus siglas en inglés), con base en información de la Oficina Presupuestal del Congreso y del Departamento del Tesoro, Estados Unidos "se aproxima rápidamente al día en el que el Gobierno no podrá pagar sus deudas, también conocido como Día X".De alcanzarse el Día X, el Producto Interno Bruto (PIB) de esta nación podría presentar una caída de hasta 6,1%, o de 0,3%, en el mejor de los casos, de acuerdo con las estimaciones.Un impago prolongado provocaría un escenario similar al de la Gran Recesión de 2008, en el que 8,3 millones de personas perderían su trabajo y el mercado bursátil caería un 45%.En este escenario, el Gobierno federal no sería capaz de ayudar a consumidores y empresas, como sí pudo hacerlo durante la crisis financiera de 2008 o durante la pandemia de COVID-19.En una entrevista con la cadena CNN, la secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, admitió que "un incumplimiento de los pagos que se deben [en Estados Unidos], ya sea a los tenedores de bonos o a los beneficiarios de la seguridad social o a nuestros militares, sin duda causaría una recesión en la economía de Estados Unidos y podría causar una crisis financiera mundial".

