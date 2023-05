Teléfono para EEUU: visita de Raisi a Asad sacude a Washington

https://sputniknews.lat/20230504/telefono-para-eeuu-visita-de-raisi-a-asad-sacude-a-washington-1138984401.html

El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha iniciado una visita oficial de dos días a su par sirio, Bashar Asad. El Palacio del Pueblo en Damasco fue el... 04.05.2023, Sputnik Mundo

Houston, tenemos un problema: EEUU se ahoga en Medio OrientePrecioso le está quedando a EEUU el nuevo 'mapita' geopolítico de Medio Oriente. Y es que todo se le está yendo al garete en un trís, y muy pese a la propia Casa Blanca: irónicamente es ‘gracias' a sus moradores precisamente todo lo que está pasando. Hace no mucho tiempo, EEUU chantajeó a algunos países árabes para que retomaran las relaciones con Israel, con el objetivo de cercar y presionar más a países como los protagonistas del día de hoy: Irán y Siria.Pero hace poco más de un año, a EEUU no se le ocurrió una idea más brillante –nótese la ironía–, que aumentar exponencialmente el conflicto que inició en 2014 con un golpe de Estado sangriento en Ucrania, país al que lanzó como agente proxy contra Rusia.EEUU, con la OTAN como punta de lanza, materializó y llevó al terreno del conflicto una de sus provocaciones más graves que se conocen, y cuando Rusia comenzó a defender su existencia, iniciando la operación militar especial en Ucrania, EEUU y sus adláteres, no sólo iniciaron una escalada inútil de sanciones, no, eso no le bastó: decidió que era un buen momento, y una buena excusa, para apropiarse de 300.000 millones de dólares de activos de Rusia.Más que un tiro, fue como un cañonazo en el pie. Lo que se desató a partir de entonces, ni los más pesimistas de Washington fueron capaces de pronosticar. Todos los líderes de países con algún rasgo de inteligencia, y sobre todo aquellos que son ricos en recursos naturales y energéticos, pensaron, ‘o corro, o me encaramo': se dieron cuenta de qué les podría esperar con EEUU.Así empezó a redibujarse rápidamente el mapa geopolítico de Medio Oriente, y ha provocado, por ejemplo, que un presidente de Irán visitara Siria por primera vez desde el inicio del conflicto provocado por EEUU precisamente en territorio sirio.El analista internacional Pablo Jofré Leal advierte que "la primera constatación de esta visita de Raisi a Asad da cuenta de que, si esta visita se realiza en este año 2023, luego del tiempo transcurrido desde la última visita presidencial, es que efectivamente se da cuenta, comunicacional y políticamente, que el apoyo de la República Islámica de Irán, junto a la Federación de Rusia y sus fuerzas aeroespaciales, ha dado resultado efectivo de la lucha contra los grupos terroristas que han operado en Siria".En este sentido, previo a esta visita, en una entrevista concedida a la cadena libanesa de noticias Almayadeen, Raisi expresó: "Creemos que el mundo no se limita a tres o cuatro países, que se consideran los gobernantes del mundo". Añadió que Irán llamó la atención de la comunidad internacional respecto el "bluf" de los estadounidenses sobre la lucha contra el terrorismo: "En realidad, son los propios estadounidenses quienes manejan el terrorismo en el mundo entero", remachó.El cónclaveDurante la reunión de este miércoles, Asad subrayó que "las relaciones sirio-iraníes son ricas en contenido, ricas en experiencias y ricas en la visión que formaron, y porque también fueron durante períodos difíciles unas relaciones estables y firmes pese a las duras tormentas políticas y de seguridad que azotaron Asia Occidental". Asimismo, agradeció los apoyos de Teherán a Damasco en tiempos de la guerra y ha pedido a Irán que siga desempeñando un papel aún más efectivo para establecer la paz y la seguridad duraderas en el territorio sirio, y una presencia efectiva para la reconstrucción de las zonas devastadas por la guerra.A su turno, Raisi ha expresado: "El Gobierno y el pueblo de Siria han atravesado grandes dificultades, y hoy podemos decir que han cruzado y superado todos estos problemas y logrado la victoria a pesar de las amenazas y sanciones impuestas en su contra". Raisi también enfatizó que Irán seguirá apoyando el establecimiento de la paz y la estabilidad duraderas en Siria. "Así como la República Islámica apoyó al Gobierno y la nación sirios en la lucha contra el terrorismo, apoyará a sus hermanos sirios en el campo del desarrollo y el progreso".En su encuentro, los presidentes de Irán y Siria, al referirse a la firma de documentos de cooperación entre ambos países, han hecho hincapié en la importancia del "Plan integral de cooperación estratégica a largo plazo entre la República Islámica de Irán y la República Árabe Siria" para asegurar los intereses de ambas naciones y otras naciones en la región."Con la derrota de los grupos terroristas, se puede pensar en una Siria donde el desarrollo le dé beneficio a su población, que ha sido postergado en estos años de guerra y agresión atroz que ha sufrido este país", concluye Pablo Jofré Leal.

