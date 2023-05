https://sputniknews.lat/20230505/bajo-las-sanciones-rusia-no-puede-confiar-en-el-dolar-como-moneda-mundial-1139058616.html

"Bajo las sanciones, Rusia no puede confiar en el dólar como moneda mundial"

"Bajo las sanciones, Rusia no puede confiar en el dólar como moneda mundial"

Bajo las sanciones, Rusia no puede depender del dólar como moneda global, el proceso de desdolarización de la economía mundial está en marcha, declaró el... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T11:21+0000

2023-05-05T11:21+0000

2023-05-05T11:53+0000

vasili nebenzia

internacional

dólar

💶 divisas

onu

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0a/1133400362_0:408:2883:2029_1920x0_80_0_0_749829d39eaa3bbc896bb0a3c8701c3c.jpg

"El proceso de cambio a monedas locales en las liquidaciones mutuas refleja el deseo de los países de librarse de la dependencia del dólar", destacó Nebenzia.Recordó las palabras del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, de que EEUU afirmó que el dólar era propiedad común de todo el mundo, "y luego apagó el interruptor, introduciendo una variedad de medidas coercitivas no solo contra" Rusia, sino contra otros países.El representante permanente ante la ONU subrayó que no haría predicciones sobre cuándo dejará de circular el dólar, "pero el proceso de desdolarización de la economía está, por supuesto, en marcha". "Y hemos visto en varias épocas que diferentes monedas, en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, desempeñaron el papel de principal moneda del mundo. En el siglo XX ese papel fue asumido por el dólar. Pero, como ven, nada es para siempre bajo la Luna y un día el dólar será sustituido por otra moneda más fiable", señaló.Según Nebenzia, "el rublo demostró resistencia a los choques con los que contaban" que impusieron sanciones contra Rusia, que intentó hacer caer el rublo. "Gracias a la política verificada de las autoridades —monetaria, financiera, económica— esto no sucedió", aseguró.En sus palabras, la tendencia a la desdolarización en el mundo es objetiva."No es una decisión del Sistema de la Reserva Federal ni el deseo o la falta de deseo de los estadounidenses. Se trata de un sistema de relaciones financieras y económicas objetivas, de desarrollo económico, del papel que una u otra moneda puede desempeñar como moneda de pagos internacionales, de una especie de regionalización de la cooperación monetaria, que excluye al dólar e impide la dependencia de él, que hasta hace poco era mayoritaria", explicó el embajador."Nos hacen pasar por un falso multilateralismo el llamado orden basado en reglas"Occidente intenta hacer pasar por multilateralismo el llamado orden basado en reglas, cuando un grupo de intereses toma determinadas decisiones, declaró Nebenzia.El representante recordó las palabras del exministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, quien afirmó que en el mundo hay "cada vez más multipolaridad, pero cada vez menos multilateralismo"."Quienes toman estas decisiones se declaran democracias, y quienes las rechazan y tienen una opinión propia, independiente, son acusados de autocracia", añadió.El embajador expresó que la ONU es "hasta cierto punto víctima, en parte, de la crisis global de las relaciones internacionales a la que asistimos hoy". "Pero el hecho de que vivamos en un modelo onucéntrico del mundo y la ONU, a través de su Carta, encarne este multilateralismo, no lo cuestionamos", subrayó Nebenzia.Traslado de la sede de la ONU de Nueva YorkNebenzia constató que considera inviable el traslado de la sede de esta organización de Nueva York a una ciudad diferente.El diplomático ruso alegó que "además, EEUU jamás lo aceptaría, por tratarse del prestigio, más la posibilidad de abusar de las funciones de país sede, más mucho dinero".De acuerdo con la estimación más modesta, dijo Nebenzia, Nueva York ingresa unos 5.000 millones de dólares al año por acoger la sede de la ONU y dar alojamiento a diplomáticos de 193 países.Buscando el interés propio, EEUU ha faltado en más de una ocasión a sus obligaciones de país sede de las Naciones Unidas. Así, ha denegado el visado a diplomáticos de algunos países e impuesto restricciones a sus movimientos por Nueva York.Nebenzia agregó que por mucho que la ONU haya cambiado últimamente, hace falta preservarla.En una entrevista con esta agencia, Nebenzia señaló que "ha cambiado el propio ambiente dentro de la ONU" en los últimos años.En la década de 1990, a su juicio, "había un mayor grado de multilateralismo, en el sentido de que el proceso de decisión era colectivo".También han cambiado, según Nebenzia, la toma de decisiones y el espíritu de la negociación en la ONU.No obstante, el embajador ruso se pronunció por preservar el máximo organismo internacional."Por muchos cambios que haya, creo que debemos preservar la organización", enfatizó.La delegación de Lavrov había tenido dificultades para obtener visados estadounidenses para viajar y asistir a los actos del Consejo de Seguridad de la ONU los días 24 y 25 de abril. Al mismo tiempo, los representantes de los medios de comunicación rusos no recibieron ningún visado. La parte estadounidense no dio ninguna explicación sobre el motivo de tal decisión. A este respecto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso afirmó que EEUU se acobardó, y aseguró a los periodistas que Rusia "no olvidará ni perdonará este incidente".

https://sputniknews.lat/20230505/rusia-advierte-ante-la-onu-la-dominacion-occidental-esta-por-llegar-a-su-fin-1139043797.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vasili nebenzia, dólar, 💶 divisas, onu, eeuu