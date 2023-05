https://sputniknews.lat/20230505/cientificos-vietnamitas-y-rusos-buscaran-en-el-mar-sustancias-activas-contra-tumores-1139072493.html

Científicos vietnamitas y rusos buscarán en el mar sustancias activas contra tumores

Científicos vietnamitas y rusos buscarán en el mar sustancias activas contra tumores

VLADIVASTOK, RUSIA (Sputnik) — Científicos de la filial del Extremo Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, a bordo del barco Académico Oparin, se dirigen...

La Academia de Ciencias y Tecnologías de Vietnam (ACTV) elaboró en 2008 su programa de estudio integral del mar de China Meridional. Las instituciones de la ACTV no poseen barcos de investigación, por lo que el programa estipula la cooperación en el marco de las expediciones ruso-vietnamitas. De 2005 a 2021 se efectuaron siete expediciones conjuntas con el fin de estudiar el litoral y las zonas de aguas profundas en el sur este de Vietnam. Tras investigar la diversidad química de los compuestos separados de los organismos reunidos, los científicos estudiarán también la capacidad de los moluscos marinos para regenerar la biodiversidad de los arrecifes de corales, así como reunirán muestras de animales, plantas y microorganismos para proseguir las investigaciones bioquímicas. Anteriormente, los científicos rusos descubrieron cómo las células tumorales pueden sobrevivir a la quimioterapia, señalando que este conocimiento abrió vías de trabajo para evitar la "reprogramación" del tumor.Los científicos explicaron que los genes no son una condición establecida de una vez por todas, sino que funcionan o "duermen" y un estímulo externo los activa o no, "como un pianista que elige las teclas adecuadas de entre las 'preexistentes' para que suene una melodía, no sólo ruido".

