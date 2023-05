https://sputniknews.lat/20230505/cuales-serian-las-afectaciones-economicas-en-america-latina-por-la-crisis-bancaria-de-eeuu-1139031012.html

¿Cuáles serían las afectaciones económicas en América Latina por la crisis bancaria de EEUU?

La crisis bancaria que atraviesa Estados Unidos preocupa a gran parte del mundo, sobre todo a sus socios comerciales más importantes, entre los que se... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T04:30+0000

2023-05-05T04:30+0000

2023-05-05T04:47+0000

Estancamiento económico e inestabilidad financiera son algunas de las consecuencias que podría sufrir la economía del país gobernado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que los mercados se desestabilicen por la crisis bancaria estadounidense, advierte Arturo Huerta, maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El especialista asegura que, al margen de lo que sucede en los mercados financieros del país norteamericano, "México va hacia un estancamiento prolongado". Y es que, a raíz de la pandemia de COVID-19, las economías de varios países atravesaron diversos problemas. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, la situación fue agravándose a tal grado que, el 10 de marzo de 2023, las autoridades anunciaron la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB, por sus siglas en inglés), la segunda más importante de la historia de ese país.Las autoridades del banco central estadounidense tampoco son tan optimistas. El 3 de mayo, el presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), Jerome Powell, afirmó que su país podría sufrir una "recesión leve", luego de que se diera a conocer que la Fed elevó su tasa de interés de 5 a 5,25%, una medida con la que buscan que la inflación disminuya a 2%, luego de que en marzo registró 4,2%, su nivel más bajo desde mayo de 2021.El anuncio de la Fed ocurre en medio de un ambiente complicado para la economía de Estados Unidos, país que enfrenta un límite en su deuda federal y turbulencias en el sector bancario.Es relevante señalar que, hasta la primera quincena de abril, la inflación en México se posicionó en 6,24% a tasa anual, cifra menor a lo registrado en el mismo periodo de 2022, que fue de 7,72%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).¿Se puede vivir una crisis bancaria en México?De acuerdo con Huerta, lo que está ocurriendo en el sector bancario de Estados Unidos es parte de la naturaleza del funcionamiento de las instituciones financieras. No obstante, en el caso de la banca mexicana, el académico precisa que es un signo negativo que las entidades financieras no estén otorgando facilidades de crédito."Saben que no tienen asegurado el reembolso del crédito ante esa situación de desaceleración, de la crisis económica y el alto costo de la deuda, sumado a la tasa de interés y el incremento de la cartera vencida. Esto va a meter en problemas a la banca mexicana", afirma.El especialista explica "toda crisis en cualquier lugar es antecedida por los aumentos de la tasa de interés, que te disminuyen la actividad económica, así como el ingreso de los deudores, quienes no van a tener condiciones de poder pagar su deuda".Por su parte, el economista Jorge Feregrino, docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, tiene una visión más optimista. Según el especialista, los efectos adversos por la situación bancaria en Estados Unidos serán limitados en la región de Norteamérica, especialmente en México, ya que son empresas muy enfocadas en el mercado estadounidense.Sin embargo, "las personas que tengan acciones o títulos en esos bancos sí podrían tener problemas porque estaría bajando el precio de las acciones. Solo si [algunos de ellos, con participación mundial] comenzaran a tener afectaciones, sí tendríamos un problema. En el caso de México, estaríamos más expuestos porque hay relación a través de los fondos de inversión, casas de bolsa, participaciones de valores gubernamentales, entre otros", subraya.Un banco mexicano que aún tiene relación con Estados Unidos es Banamex, debido a su vínculo con Citigroup, mismo que no se ha roto a pesar de que la institución está a la venta desde enero de 2022."Habría que revisar bien su comportamiento, porque hay mucha gente que ha sacado su dinero y lo ha llevado a otros bancos", comenta el experto.¿Qué pasará con la economía mexicana?Según los entrevistados, sí hay factores que podrían mermar la economía mexicana. Huerta dice que uno de ellos es el incremento de la tasa de interés que posiblemente realice el Banco de México (Banxico) el 18 de mayo, en línea con lo ajustado por la Fed el 3 de mayo, esto con el fin de evitar la salida de capitales. Actualmente, se encuentra en un nivel de 11,25%.Sin embargo, a la par, "elevar la tasa de interés externa te aumenta costos en tu deuda externa. Es cuestión de ver los datos en las finanzas públicas del país de cómo está aumentando el costo del servicio de la deuda pública, tanto interna como externa. Eso pone en aprietos [al país]", explica.Mientras tanto, Feregrino hace énfasis en que la situación de Estados Unidos podría contagiarse, especialmente si la gente y las empresas dejan de pedir créditos para invertir."Al final, habría un efecto a mediano y largo plazo sobre la actividad económica, porque eleva el costo de financiamiento y no nada más para las compañías, sino para el Gobierno, quien tiene la tasa de Cetes [Certificados de la Tesorería de la Federación]", abunda. "Las repercusiones se verían en este sector [el crediticio], ya que reduce los activos de la banca porque gran parte de ellos están en el crédito. Actualmente, nos ofrecen tarjetas, préstamos y todo tipo de [instrumentos], por lo que están tratando de buscar liquidez. Esa es una señal de que la situación no está del todo bien", agrega Feregrino. Brasil y el Mercosur, menos vulnerables al "casino" financiero de EEUU que en el 2008A diferencia de 2008, el mundo atraviesa no una sola crisis, sino una serie de "crisis superpuestas" que incluyen inflación generalizada, problemas de producción y efectos derivados del conflicto en Ucrania, observa el economista paraguayo Víctor Benítez González. El experto señala que Brasil, uno de los países que estudia en profundidad, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene en un enfrentamiento político con el presidente del Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, por no bajar la tasa de interés de 13,75%, una de las más elevadas del mundo. Mientras Lula reclama que se debe bajar el guarismo para facilitar la inversión y generar empleo, Campos Neto desea mantenerla alta como una herramienta para combatir la inflación, que cerró el 2022 en un 5,79% anual.A pesar de eso, Benítez González considera que tanto Brasil como sus vecinos que integran el Mercosur pueden estar mejor parados que en 2008 para no sentir el impacto de la caída de bancos en Estados Unidos. Y es que mientras en aquella época los gobiernos progresistas de la región estaban "aterrizando", el nuevo Gobierno de Lula recién está "despegando" y aún mantiene una alta credibilidad en sectores populares e incluso empresariales.En ese marco, el analista menciona algunas medidas adoptadas por Lula que considera clave para "blindar" al gigante sudamericano de cualquier crisis económica surgida en el país norteamericano: la designación de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) al frente del banco de los BRICS y la promoción del también brasileño Ilan Goldfajn como titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Las otras "jugadas maestras" de Lula para evitar sufrir crisis provenientes de EEUU tienen que ver con buscar una paz en Ucrania junto a China y promover el comercio en yuanes u otras divisas, para consolidar una independencia del dólar."Con esas jugadas maestras hay relativa independencia: si la carne brasileña tiene dificultades, no hay dólares suficientes o surgen barreras parancelarias, recurre más a China y recibirá otras monedas", destacó, recordando que tener aliados suyos en el BID y el banco de los BRICS permite a Brasil financiar movimientos de granos y carnes y el desarrollo de sus empresas nacionales.Por si fuera poco, Benítez González remarca que el crecimiento económico de la India, que supone que millones de personas salgan de la pobreza, generará una demanda de proteínas que Brasil y sus vecinos del Cono Sur podrán vender a la potencia asiática.El Mercosur también funciona, según el experto, como "un blindaje ante crisis eventuales, sobre todo en los países del norte". En ese sentido, destacó que un mayor respaldo al bloque por parte del actual Gobierno brasileño puede fortalecer a las economías de la región y hacerlas menos vulnerables que en el pasado a la crisis de los bancos estadounidenses.En efecto, el economista paraguayo asegura que el mercado financiero de Estados Unidos "es un casino" y, lejos de constituirse como un mercado libre, "está concentrado en ocho o nueve fondos de inversión que manejan el 80% de los papeles que se transaccionan en Wall Street".

