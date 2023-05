https://sputniknews.lat/20230505/el-canciller-italiano-exige-disculpas-por-las-declaraciones-de-ministro-del-interior-frances-1139061826.html

El canciller italiano exige disculpas por las declaraciones de ministro del Interior francés

El canciller italiano exige disculpas por las declaraciones de ministro del Interior francés

ROMA (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Italia y vice primer ministro, Antonio Tajani, exigió disculpas del ministro del Interior de Francia, Gérald... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T11:02+0000

2023-05-05T11:02+0000

2023-05-05T11:02+0000

internacional

italia

francia

giorgia meloni

antonio tajani

🌍 europa

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108556/10/1085561088_0:290:3256:2122_1920x0_80_0_0_d6ff465f2542b14d9ac976b760314e31.jpg

En cuanto a las explicaciones de Francia, indicó que no fueron suficientes, ya que no hubo disculpas. El ministro italiano calificó las declaraciones del ministro francés como "un insulto irrazonable y vulgar a un país amigo" y agregó que un ministro "no puede permitirse hacer lo que hizo este señor". El 4 de mayo, el ministro del Interior francés afirmó que la primera ministra italiana es incapaz de solucionar el problema de los migrantes ilegales y agregó que Italia vive una crisis migratoria muy seria. Darmanin también declaró que apoya a una misión experimental de Francia para reforzar el control de fronteras con Italia. Según el jefe del Interior, Francia necesita una "ley de inmigración rápida y dura" para ejercer control migratorio en la frontera con Italia. Después de las críticas a la primera ministra italiana, Tajani canceló su viaje a Francia donde tenía previsto reunirse con la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna.

https://sputniknews.lat/20230413/la-onu-insta-a-italia-a-cumplir-sus-compromisos-humanitarios-con-los-migrantes-1138099369.html

italia

francia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

italia, francia, giorgia meloni, antonio tajani, 🌍 europa, unión europea