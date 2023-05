https://sputniknews.lat/20230505/el-pueblo-del-caribe-colombiano-en-el-que-estan-renaciendo-los-grupos-paramilitares-1139040103.html

El pueblo del Caribe colombiano en el que están renaciendo los grupos paramilitares

En el municipio de Codazzi, departamento de Cesar, se están consolidando estructuras responsables de 13 asesinatos en lo que va del año. Sputnik habló con un... 05.05.2023, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

📝 reportajes

caribe

autodefensas unidas de colombia (auc)

águilas negras

seguridad

paramilitares

clan del golfo (colombia)

En julio de 2003, casi un año después de posesionado el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el Gobierno colombiano firmó el famoso Pacto de Ralito, un acuerdo con los grandes jefes de los grupos paramilitares para que se fueran desarmando de manera paulatina y reintegrando a la vida social del país.En ese proceso, que se conocería años después, hubo acercamientos con varios políticos de la costa Caribe y nació lo que se conoce como la parapolítica, una alianza entre congresistas y los líderes de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para controlar el parlamento y su accionar.Y aunque 34 bloques de las AUC se desmovilizaron entre 2004 y 2006, su accionar criminal nunca terminó. De hecho mutó en otras estructuras más pequeñas que siguieron controlando la vida en la costa Caribe, especialmente en Córdoba, La Guajira, Sucre, Magdalena y Cesar. En este último departamento, la situación actual del municipio de Codazzi (norte) hizo recordar épocas pasadas de masacres, amenazas, extorsiones y desapariciones.En lo que va de 2023 se han registrado en la localidad cesarense 13 asesinatos, una cifra escandalosa si se tiene en cuenta que en todo 2022 ocurrieron 19 homicidios. Y estas muertes sistematizadas tienen aterrorizada a la población. Este hombre, al que llamaremos Luis, relata que las extorsiones no se detuvieron y que por allá en 2011 cuando apareció la Ley de víctimas y de restitución de tierras, por la cual se dictaron medidas para la reparación integral a quienes sufrieron y fueron desplazados por culpa del conflicto armado interno, tuvo que salir de Codazzi para que no lo mataran."Asumimos el liderazgo social para contarle a la gente lo que podía hacer, los mecanismos que la ley les daba para recuperar sus terrenos, ser indemnizadas por el Estado. Y eso no le gustó a algunas personas. En mi oficina dejaron un sobre diciéndome que dejara el tema si no quería ser objetivo militar", explica.Luis tuvo un esquema de seguridad, un par de hombres que iban con él a todas partes y un carro blindado brindado por la Unidad Nacional de Protección. Después de un tiempo las cosas se calmaron un poco hasta este 2023 que la situación en el corazón del Cesar ha empeorado. "Se hacen llamar dizque Águilas Negras, después Rastrojos y ahora Clan del Golfo. Van mutando, pero al final de cuentas son los mismos", explica en referencia a los grupos narcoparamilitares surgidos de las AUC.Luego de estas muertes selectivas, Luis se reunió con las familias de las víctimas y notó un rasgo en común: los asesinados eran jóvenes que consumían estupefacientes en las calles, uno que otro ladrón."Volvimos a los tiempos de las limpiezas sociales. Hombres armados que van matando para dar una sensación de seguridad a comerciantes y ganaderos, y así legitimar los cobros que no son más que extorsiones. Supimos que en una vereda cercana a Codazzi, que se llama Verdecia, estaban creando un pequeño ejército de paramilitares. Allí, en esas tierras, estuvo mucho tiempo uno de los campamentos más grandes de las AUC", aseguró el líder social.Luis habla con propiedad de alias Ómar y alias El Flaco, quienes llegaron a Codazzi y empezaron a trabajar junto con el exsargento de la Policía Luis Miguel Mercado Romero, hombre cercano al esquema de seguridad del alcalde local, Ómar Benjumea. Entre los tres organizaron una estructura criminal y comenzaron a finales de 2021 con uno que otro asesinato."A Mercado lo capturaron por nexos con el Clan del Golfo, pero no sé si salió de la cárcel. Se perdió por completo su rastro. Los pobladores me hablan de una finca a las afueras donde hay hombres armados que se reúnen a parrandear [fiesta] a hablar con políticos locales, hasta altas horas de la noche", denuncia.Luis también cuenta que esta nueva organización le ofrece a los jóvenes 1,2 millones de pesos mensuales (258 dólares) para que trabajen con ellos. A la fecha calcula que este grupo, que utiliza tantos nombres, ya cuenta con 100 hombres que patrullan la calles en pares, en motos sin placas y bien armados. "Uno los ve en los prostíbulos y por los barrios periféricos. También se mueven en camionetas de alta gama y hasta ya van uniformados", relata.Esta zona del país es atractiva para los grupos al margen de la ley por la mina de carbón El Descanso, que en su momento fue la más grande de Colombia y que en la actualidad deja más de dos billones de pesos (427 millones de dólares) en regalías."Es un negocio tremendo. Y por eso creemos que los dineros de la contratación pública, los que se manejan desde la alcaldía, se están yendo en la conformación de este grupo paramilitar", plantea el líder social.Luis ya hizo la respectiva denuncia y las cosas han mermado. De hecho, se espera que la Defensoría del Pueblo emita una alerta temprana sobre la situación. El paramilitarismo ha regresado, o quizá nunca se fue. Y por eso en Codazzi hay miedo, pues la gente no quiere pasar por lo que se vivió hace dos décadas cuando las estructuras ilegales controlaban el territorio a su antojo.

Camilo Amaya

Camilo Amaya

