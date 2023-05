https://sputniknews.lat/20230505/esto-acordaron-los-presidentes-de-espana-y-colombia-durante-su-reunion-en-madrid-1139049313.html

Esto acordaron los presidentes de España y Colombia durante su reunión en Madrid

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los Gobiernos de España y de Colombia informaron el 4 de abril que pretenden cambiar la relación económica y política que existe... 05.05.2023

"En pocos días, en el mes de julio, se reúne América Latina a través de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) con toda la UE, un evento que no se hacía desde el 2015. (…) Y eso implica, lo hemos discutido así, que esa reunión no sea una reunión más, sino que implica un hito, un cambio de fase en la relación económica y política entre las dos regiones", dijo el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en conferencia de prensa. Tras reunirse en el Palacio de Moncloa con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Petro afirmó que América Latina tiene que dejar de ser el "recinto de la producción de materias primas de carácter extractivo" para empezar a producir. "Al final esa es la base real de la riqueza contemporánea y compartamos, entonces, la gran potencialidad suramericana, latinoamericana, que es su potencial de energías limpias, quizás la mayor en todo el planeta tierra. Aquí, entonces, la relación se convierte en una sociedad, hacernos socios de un mundo más productivo", reflexionó.Resaltó que el objetivo de España y de Colombia es que la reunión de la CELAC se convierta en un "hito de cambio" y no en "un evento más que al final ni se recuerda". La próxima reunión de la CELAC se llevará a cabo en julio de este año en Bruselas, poco después de que España asuma la Presidencia semestral de la UE.Por otro lado, el presidente español reiteró su apoyo al proyecto de paz total que se impulsa en Colombia y lo calificó como "valiente." "España es país acompañante en el proceso de diálogo con [la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional] ELN, y España seguirá apoyando y fortaleciendo las necesidades de este proceso de paz aportando un millón de euros [1.101.150 dólares] en el 2023", dijo.Ambos mandatarios firmaron seis memorandos de entendimiento referidos a cuestiones sociolaborales, cultura, deporte, transporte, cooperación penitenciaria, conectividad y transición energética. La CELAC es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de los 33 países latinoamericanos y caribeños integrantes del bloque.

