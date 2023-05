https://sputniknews.lat/20230505/fin-de-la-era-james-story-acaba-el-ciclo-de-un-tipo-malo-que-odia-a-venezuela-1139032843.html

Fin de la era James Story: acaba el ciclo de "un tipo malo que odia a Venezuela"

Fin de la era James Story: acaba el ciclo de "un tipo malo que odia a Venezuela"

EEUU optó por remover al diplomático James Story, embajador del país norteamericano para Venezuela. El fue considerado por el Gobierno de Nicolás Maduro como... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T05:00+0000

2023-05-05T05:00+0000

2023-05-05T05:02+0000

américa latina

venezuela

eeuu

caracas

nicolás maduro

política

delcy rodríguez

embajador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/04/1139033876_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_d443854f9894eca142dd337b39c2def1.jpg

James Story, embajador de EEUU para Venezuela cesará sus funciones el 19 de mayo, tras ser destituido por el Gobierno de Joe Biden. El diplomático había sido designado en 2020 por la administración de Donald Trump (2017-2021) luego de 10 años en los que Washington no nombró representantes para Caracas.El predecesor de Story, el embajador estadounidense en Venezuela, Patrick Duddy, había sido expulsado de Caracas por el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (2002-2013) en línea con la decisión adoptada también en Bolivia. Ambos países acusaban a Washington de no respetar la soberanía de sus pueblos.Sin embajada en Venezuela, Story "desempeñó" su rol desde Bogotá y mantuvo una tensa relación con el Gobierno venezolano, que lo acusó en reiteradas ocasiones de realizar acciones injerencistas en el país y de intentar beneficiar a la oposición.La polémica más reciente estuvo vinculada al viaje del opositor Juan Guaidó —el político que se autoproclamó presidente "encargado" de Venezuela con el apoyo de EEUU, Europa y otros países en 2019— a Bogotá. De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, su viaje a Colombia, en el marco de una cumbre internacional sobre la situación de Venezuela para la que no fue invitado, habría sido financiado por Story."Quien pagó los pasajes y está detrás de eso es James Story, porque hará siempre todo lo que sea en contra de los intereses de Venezuela", remarcó el mandatario en el programa Con Maduro+.La figura del embajador fue también cuestionada por el presidente del Poder Legislativo Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, quien aseguró que la oposición venezolana recibe instrucciones del diplomático."No nos vamos a doblegar frente a ningún poder extranjero", sostuvo Rodríguez en el marco de la cumbre internacional para promover el diálogo en Venezuela que se desarrolló en Colombia el 25 de abril.Durante el evento, el diputado oficialista alertó que la Comisión Nacional de Primaria, órgano rector de la elección primaria que la oposición organizará en octubre de 2023, pretendía acceder al dinero congelado por EEUU en 2019, una acción que es calificada por el Gobierno venezolano como un "robo". Rodríguez alertó que tenía el visto bueno de Story. De hecho, EEUU le atribuyó las licencias sobre Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) a la Plataforma Unitaria. Las polémicas en torno a la figura de Story lo han acompañado durante toda su gestión. En 2021, el diplomático fue acusado de impulsar acciones injerencistas por el Gobierno de Maduro durante el proceso de diálogo que se mantenía con la oposición venezolana en México.En ese entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo: "Es vergonzoso como James Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre qué hacer en la Mesa de Diálogo. Él representa un proyecto fracasado, que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras".Ese mismo año, la revelación de una reunión "secreta" entre Maduro y un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), por parte de Story, provocó el enojo del mandatario venezolano."James Story por venganza sacó las fotos del avión y sacó toda la noticia, es un tipo mezquino, es un tipo malo que odia a Venezuela", había dicho Maduro, que acusó al funcionario de no respetar el acuerdo de palabra de mantener en reserva el encuentro de alto nivel.Además de su incidencia en los diálogos con la oposición, el país latinoamericano mantuvo tensas relaciones con Story, particularmente por la detención del diplomático venezolano Alex Saab, considerada irregular desde Venezuela, y la detención del avión Emtrasur en Argentina.Story, que será sucedido por el diplomático Michael Barkin a partir de mayo, se desempeñó también como Encargado de Negocios en la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela y en la Embajada de EEUU en Caracas desde 2018 hasta la suspensión temporal de las operaciones en el país.Antes fue cónsul general en Río de Janeiro, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley para el Hemisferio Occidental y director del mismo organismo para la oficina en Bogotá. Asimismo, trabajó para EEUU en el sureste de Afganistán, en Mozambique, México, entre otros países.

https://sputniknews.lat/20230504/nicolas-maduro-condena-el-ataque-contra-el-kremlin-1138994335.html

https://sputniknews.lat/20230103/eeuu-aun-considera-ilegitima-la-presidencia-de-nicolas-maduro-en-venezuela-1134300523.html

https://sputniknews.lat/20230504/venezuela-plantea-necesidad-de-proteger-bienes-culturales-de-paises-sancionados-1139028836.html

venezuela

eeuu

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, eeuu, caracas, nicolás maduro, política, delcy rodríguez, embajador