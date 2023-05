https://sputniknews.lat/20230505/guadalupe-tagliaferri-senadora-argentina-nuestra-prioridad-numero-uno-es-bajar-la-inflacion-1139105615.html

Guadalupe Tagliaferri, senadora argentina: "nuestra prioridad número uno es bajar la inflación".

Guadalupe Tagliaferri, senadora argentina: "nuestra prioridad número uno es bajar la inflación".

Juntos por el Cambio desea regresar al Gobierno nacional argentino a partir del 10 de diciembre para torcer el rumbo la crisis socioeconómica que aqueja al país.

Dentro de la coalición no hay un consenso sobre cómo afrontar las próximas elecciones y, por lo tanto, hay tres candidatos que se candidatearán: Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta por el PRO, y Gerardo Morales por la Unión Cívica Radical.De esto hablamos en Cara o Ceca con Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, quien se inclinó por el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodriguez Larreta. "Hace mucho tiempo que trabajo con él y sé de su compromiso. Argentina tiene problemas profundos y esto requiere generar consensos y tener la convicción de hacer los cambios de forma colectiva y no a los gritos, con bravuconadas".En la Ciudad, se inclinó por el actual ministro de Salud, Fernán Quirós, por encima de Jorge Macri, su potencial contrincante. "Será la gente quien decida, pero creo que la persona con más capacidad es Fernán".Además, defendió la capacidad de su coalición para volver a liderar el país, pero de una mejor manera. "Hoy tenemos robustez política, nuestra fuerza tiene ocho años de solidez", y agregó que "tenemos en claro hacia dónde vamos" y que "nos estamos preparando para gobernar".Finalmente, criticó la actual gestión de Alberto Fernández y el Frente de Todos: “es contundente la foto de lo que hizo este gobierno. Tenemos una situación social angustiante y no han generado empleos, sino planes sociales”.Carlos III y la decadencia británicaCarlos III será coronado como rey de Gran Bretaña en Londres este sábado. En la ceremonia, más de 2.000 invitados presenciarán la transferencia del título y poderes tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre pasado, con un reinado de 70 años.Pero lejos de ser tiempos felices, esta coronación llega en un Reino Unido con una inflación que ronda el 10%, y un incremento de los precios de los alimentos aún mayor, sumado a una suba significativa de las tarifas energéticas, lo cual empeora la calidad de vida de la población.Damaso Morales, maestro en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, afirmó que hoy en día "hay un debate sobre la continuidad de las monarquías en el siglo XXI y qué aportan a la sociedad. Tienen una opulencia muy grande y no terminan de adaptarse a las nuevas realidades sociales".Sobre la coyuntura socioeconómica, sostuvo que "el Brexit fue un mal negocio para el Reino Unido y tuvo un impacto negativo en su economía. También hay problemas entre las dos Irlandas la frontera y el ingreso de productos. En Escocia hay descontento la salida de la Unión Europea. Y la figura del rey debería ser cohesionador, pero es muy difícil empatizar con el pueblo mientras se llevan a cabo ceremonias tan opulentas".

