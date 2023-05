https://sputniknews.lat/20230505/jugadores-del-club-uruguayo-penarol-competiran-en-evento-de-e-sports-y-futsal-en-kazan-1139074637.html

Jugadores del club uruguayo Peñarol competirán en evento de e-sports y futsal en Kazán | Fotos

MONTEVIDEO (Sputnik) — El club uruguayo Atlético Peñarol enviará una delegación de 10 competidores a una competencia híbrida de fútbol sala y virtual que... 05.05.2023, Sputnik Mundo

"Nosotros recibimos con mucho agrado la invitación de Rusia y de la Embajada rusa para que nuestros deportistas de fútbol sala y e-sports (...) pudieran viajar a Rusia a competir ahora en este evento. Lo vimos con muy buenos ojos, agradecimos muchísimo a toda la Embajada rusa a toda la gente que está organizando el evento", informó a Sputnik el ejecutivo del Peñarol, una de las instituciones más importantes de Uruguay. Ruglio aseguró que los jugadores, que pasarán unos diez días en Rusia, están muy motivados y agradecidos por la invitación. "Esperemos armar un buen equipo y competir a buen nivel allí", manifestó. La semana pasada, una delegación de Peñarol encabezada por Ruglio visitó la Embajada de Rusia en Uruguay para debatir los detalles del viaje a Kazán. El jefe de la misión diplomática, Andréi Budáev, indicó a Sputnik que el torno Games of the Future se disputará en febrero y marzo de 2024, e incluirá 16 disciplinas híbridas, entre ellos el fútbol "phygital" (físicos y digitales), con un premio total de 25 millones de rublos (318.500 dólares, según el tipo de cambio actual). En opinión de Budáev, el torneo en Kazán es un proyecto totalmente nuevo, interesante y prometedor. "Consideramos que Games of the Future realmente es el futuro y cada vez más jóvenes se sumarán a este movimiento, que sin duda tendrá una envergadura internacional", expresó. La competencia de fútbol "phygital", según los organizadores del evento, tendrá lugar del 16 al 19 de mayo en Kazán y, además de Peñarol, contará con la participación de clubes de Argentina, Brasil, Irán, Rusia y Serbia.

