https://sputniknews.lat/20230505/la-onu-constata-el-primer-caso-individual-de-desaparicion-forzada-en-mexico-1139044322.html

La ONU constata el primer caso individual de desaparición forzada en México

La ONU constata el primer caso individual de desaparición forzada en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constató este 4 de mayo el primer caso individual reciente de... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T02:45+0000

2023-05-05T02:45+0000

2023-05-05T02:45+0000

américa latina

méxico

onu

ced

veracruz

comité contra la desaparición forzada de la onu

desaparición forzada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/04/1139044159_119:0:960:473_1920x0_80_0_0_b4227998122b7a1cfe809f554c262887.jpg

El Estado mexicano "incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial" del caso perpetrado por las fuerzas de seguridad, indica el dictamen difundido en la sede de Ginebra del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés ). La desaparición la sufrió un joven mexicano que fue sustraído de su casa por hombres armados vestidos con uniforme de policía; sin embargo, a falta de una investigación tras la denuncia presentada por la familia, "el Comité concluyó que la víctima había sido objeto de una desaparición forzada". Yonathan Mendoza Berrospe tenía 17 años, cuando un grupo de aproximadamente seis hombres entró violentamente en su domicilio en la ciudad y puerto de Veracruz (sureste), donde vivía con su familia, en diciembre de 2013. Según testimonios que respaldan la denuncia, los perpetradores entraron y salieron en varios vehículos, algunos pertenecientes a la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina (federal), y otros a la Policía Estatal de Veracruz (local). Denuncia ignorada Cuando los familiares del joven desaparecido acudieron al centro de detención de la Policía Naval, en Playa Linda, Veracruz, para buscarlo, vieron algunos de los vehículos que presuntamente habían participado en su desaparición, relata el informe. Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra "Policía" escrita en la parte delantera y trasera. Los hombres golpearon y esposaron a Mendoza Berrospe y lo introdujeron en una camioneta negra. La familia no tardó en presentar una denuncia ante las autoridades fiscales del estado y en interponer un amparo ante un juez de distrito de Veracruz, impugnando la detención secreta e ilegal. El Comité considera que, "dado que había pruebas suficientes de la participación de agentes del Estado, México tenía la carga de probar, mediante una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, que la desaparición no fue causada por la participación directa de agentes del Estado o de personas que actuaron con la autorización o la aquiescencia de este". La investigación pendiente debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad infructuosa, ordena el comité. En junio de 2015, un amparo judicial otorgado por un juez fue archivado tras no recibir información por parte de las fuerzas de seguridad, ni de autoridades fiscales federales, estatales o municipales. López Ortega dijo a nombre del CED que "este caso, como muchos otros en México, está tristemente marcado por la impunidad a causa de la falta de respuesta por parte de las autoridades", en un país con más de 100.000 personas desaparecidas, alrededor de la tercera parte de ellas durante la actual Administración de López Obrador. La madre de la víctima llevó el caso ante el Comité de la ONU en julio de 2021, poco después de que México reconociera la competencia del Comité para examinar casos individuales bajo su jurisdicción. Aún se desconoce lo sucedido a Mendoza Berrospe y su paradero, y las víctimas no han recibido reparación alguna, con lo cual México ha violado el derecho de la familia a conocer la verdad y a la reparación del daño, dijo el CED.

https://sputniknews.lat/20230118/acnudh-condena-desaparicion-en-mexico-de-dos-defensores-de-derechos-humanos-1134759112.html

https://sputniknews.lat/20230223/del-caso-ayotzinapa-a-la-vida-de-rey-en-israel-tomas-zeron-regresara-a-mexico-1136110444.html

https://sputniknews.lat/20230124/mexico-investiga-a-mas-de-150-funcionarios-por-desaparicion-forzada-1134963366.html

méxico

veracruz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, onu, ced, veracruz, comité contra la desaparición forzada de la onu, desaparición forzada