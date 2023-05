https://sputniknews.lat/20230505/ministra-argentina-a-sputnik-con-inflacion-el-salario-dificilmente-puede-ganar-ante-el-capital-1139079858.html

Ministra argentina a Sputnik: "Con inflación, el salario difícilmente puede ganar ante el capital"

La ministra de Trabajo de Argentina, Kelly Olmos, habló en entrevista exclusiva con el programa de radio 'Cara o Ceca' de Sputnik sobre la importancia que el... 05.05.2023, Sputnik Mundo

—Ministra, usted dio una serie de indicadores positivos en materia de trabajo esta semana, diciendo que ha crecido el empleo registrado a 13 millones de trabajadores, que el promedio salarial para los trabajadores en convenio en Argentina es de 215.000 pesos (459 dólares), que estamos ante un mínimo desempleo desde 2003, pero sin embargo tenemos otros indicadores muy preocupantes como que el salario medido en dólares, obviamente en dólares blue o informales, es el segundo más bajo de América Latina con una informalidad de un 40%. Usted, ¿cómo ve el panorama laboral?—En primer lugar, para analizar los salarios no conviene hacerlo en términos de dólares, sino en términos de capacidad de compra. En la actualidad el fenómeno que tenemos es que miles de uruguayos se están radicando en pueblos linderos de la República Argentina. En consecuencia, la capacidad de compra es lo que mide efectivamente la tonicidad del salario.Segundo, nosotros en relación a las y los trabajadores, con relación a los formales, tenemos una institución muy vigorosa que es la negociación tripartita a través de la cual, por paritarias, estamos habilitando las revisiones que nos piden, y bueno, hoy lo estamos haciendo por lapsos cortos para impedir que el salario sea la variable de ajuste.En el caso de los trabajadores informales, tenemos una serie de complementos salariales, como la tarjeta Alimentar que en los últimos días tuvo un incremento del 35%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se ajusta trimestralmente, y también hay programas de complemento salarial como el Potenciar Trabajo o el programa Acompañar que se ajustan por el salario mínimo vital y móvil, que en abril se incrementó un 17,6%, totalizando un ajuste del 150% anual.De modo que el esfuerzo que hacemos desde nuestras políticas, acompaña uno de los momentos más vigorosos de creación de empleo. Son 31 meses consecutivos de creación de empleo con el nivel más bajo de desocupación y proporcionalmente tampoco es el más alto en creación de empleo informal, donde operan estos complementos salariales con el Estado presente.—Si uno se fija en la canasta básica difundida por el INDEC, aquella que determina la línea de pobreza que debe alcanzar una familia de cuatro integrantes, en este momento es de 191.000 pesos (408 dólares), esto no considera el monto del alquiler que es un gasto adicional. Si nos basamos en el salario mínimo, que es de 85.000 pesos (182 dólares), una familia de dos adultos que trabajan por el mínimo, estaría en ese límite.—El salario mínimo es hoy una referencia más para los complementos que para las escalas salariales. Para las escalas salariales hay que tomar las de convenio, que en promedio están en 214.000 pesos [457 dólares]. Para hacerlo comparable con la canasta que comentaste, debemos decir que el ingreso de las familias argentinas, en promedio reciben 1,6 miembros, hablando de promedio, es más de un ingreso familiar, y también en promedio la composición de las familias es de 2,6 personas, no llega a las cuatro personas en promedio.De modo que cuando uno compara, por ejemplo, la canasta de cuatro personas, no corresponde compararla solo con la grilla menor de una categoría de convenio y mucho menos con el salario mínimo, que ya te digo, es más de una referencia de la política de salarios complementarios que de lo que es la retribución.—Cuando uno se fija en lo que sucede con los asalariados informales, y en menor medida con los formales, es el fenómeno del trabajador pobre, no de la indigencia, no de situaciones críticas a los que se refirió la vicepresidenta de la nación. ¿Por qué si la desocupación está casi en mínimos históricos, que es algo positivo, el salario está en situaciones tan dificultosas que llevan a este fenómeno de personas que trabajan registradas y, sin embargo, pueden llegar a quedar en el borde de la línea de pobreza?—Porque hay una alta inflación. En la alta inflación el salario difícilmente puede ganar posiciones frente al capital. En la alta inflación la puja distributiva favorece al capital, por eso es tan importante intentar estabilizar la economía.—¿Con qué otras herramientas cuenta el Gobierno para apuntalar esta recomposición salarial?—Desde el punto de vista del salario formal, la herramienta fundamental nuestra es el convenio colectivo de trabajo, la paritaria, la negociación tripartita, que es muy vigorosa y que estamos habilitando revisiones, todas las que nos piden los gremios, por periodos breves.El problema fundamental de los trabajadores pobres es un problema que arrastra a la Argentina desde los 90, y es el problema de los sectores que tienen una relación sin derechos, y para lo cual la batería de elementos está en esos tres instrumentos que comenté, que son la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y los programas Potenciar Trabajo o Acompañar.Estos tres complementos de los ingresos de los trabajadores informales, el Estado se ocupa permanentemente de actualizarlos. Ahora también tenemos un problema estadístico, y es que el ingreso de los sectores informales es captado por la Encuesta Permanente de Hogares, que además de no abarcar toda la Argentina, solo 31 conglomerados urbanos, en relación a los trabajadores informales, vuelca la información con un retraso de seis meses. En alta inflación, seis meses de diferimiento en el vuelco de los datos significa una subestimación también enorme.—Está sobre la mesa la introducción en el Congreso del proyecto de reducción de la jornada laboral impulsado por un sector del Frente de Todos. ¿Qué opinión le merece a esta iniciativa de reducir la jornada laboral o la carga semanal de las 48 horas actuales?—Nosotros apoyamos ese debate. Nos hemos puesto a disposición de los legisladores y esperamos que pueda surgir un consenso que el Congreso pueda aprobar. Creemos que es un avance.—Por otra parte, la oposición de Juntos por el Cambio dice más bien lo contrario: que hay que flexibilizar el mercado de trabajo y hay que terminar con la industria del juicio, en alusión a aquellas iniciativas legales por despido que llevan a cabo los empleados. ¿Qué responde ante estas iniciativas?—Honestamente, que mienten porque su objetivo es efectivamente destruir derechos, y no para favorecer la creación de trabajo sino para favorecer la puja distributiva en el sentido de defender a los sectores más concentrados del capital.Voy a dar dos datos que me parecen significativos: primero, que nuestro Gobierno ha alcanzado una cifra récord de 13,100.000 trabajos registrados con derechos y es un récord histórico sin tener que destruir ningún derecho, razón por la cual queda demostrado que para crear trabajo no hace falta eliminar derechos. Y el segundo, que los índices de juicios laborales no son significativos. De modo que es un prejuicio de algunos sectores más que una experiencia práctica.—¿Dentro de las cifras de ocupación se mide a los que están en el plan Potenciar Trabajo?No. Los que reciben el programa Potenciar Trabajo pueden ser o desocupados o pueden ser también, en el caso de estos dos últimos sí quedan registrados, pero no por el Potenciar Trabajo sino porque pueden recibirlo trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Y en consecuencia, si están registrados como trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ahí sí es personal registrado. Lo mismo si son monotributistas de las primeras dos categorías, también pueden recibir el Potenciar y están registrados, pero por ser monotributistas, no por el Potenciar.—O sea, una parte de los que reciben el Potenciar están registrados como trabajadores ocupados, otra parte no.—Exacto. Están registrados, pero no por recibir el Potenciar sino porque el Potenciar es compatible con algunos trabajos registrados.—De cara a los comicios presidenciales, dentro del Frente de Todos, ¿tiene usted alguna preferencia o inclinación hacia alguno de los nombres que se han deslizado? Por ejemplo, Sergio Massa, el ministro de Economía, un área directamente ligada a su gestión como ministra. ¿Qué opinión le merece?—Los movimientos populares como el peronismo tienen su fuente de poder exclusivamente en la construcción política que realiza el pueblo. De modo que a mí lo que me gusta y lo que me parece conveniente en un momento de transición como este es consultar en nuestra fuente de poder, que es el pueblo. Y el instrumento son las PASO [Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se realizarán el 13 de agosto], que es una creación del peronismo.—¿Usted dijo de transición?—Sí, digamos momentos donde la gestión del peronismo o la conducción del peronismo es institucional como en este caso donde tenemos un nivel institucional constituido fundamentalmente por tres vertientes. La que responde al partido renovador de Sergio Massa, la que responde al Partido Justicialista encabezado por el compañero Alberto Fernández, presidente de la nación y el sector que responde a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

