"No han salido de su infancia": Orban explica quién se beneficia del conflicto ucraniano

"No puedo imaginar que alguien pueda derrotar a una potencia nuclear. Pensar que los rusos se quedarán de brazos cruzados viendo cómo les derrotan, cómo rompen su sistema político, cómo asesinan a su presidente, cómo(…) Creer que ellos [los rusos] observarán en silencio y se resignarán a la derrota militar es de quienes no han salido de su infancia. Esto ocurre en, no en la realidad", concluyó.