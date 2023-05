https://sputniknews.lat/20230505/podra-el-oficialismo-retener-el-gobierno-en-argentina-1139102494.html

¿Podrá el oficialismo retener el Gobierno en Argentina?

¿Podrá el oficialismo retener el Gobierno en Argentina?

El año electoral en el país sudamericano abre el juego a nuevas alianzas, en un contexto de profunda crisis económica.

Argentina se encamina hacia las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, con el objetivo de definir a los candidatos presidenciales que participarán de los comicios generales del 22 de octubre."De manera independiente a que se postule o no como candidata, Cristina Fernández es la gran electora del espacio político Frente de Todos", dijo a Telescopio el analista colombiano Javier Calderón, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe."La expresidenta (2007-2015) y actual vice mandataria tiene una amplia cuota de responsabilidad en el triunfo del actual jefe de Estado, Alberto Fernández. Y también va a tener un rol importante en estas elecciones. Empieza la campaña y en los próximos dos meses se van a ir decantando las candidaturas", agregó el analista residente en Argentina.El 10 de diciembre, Argentina tendrá nuevo presidente que deberá afrontar una economía muy debilitada, una inflación interanual de 104% y la caída de los salarios, entre otros asuntos.El entrevistado puso como ejemplo al economista liberal Javier Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza."Milei ha recogido el segmento más extremista del país. Grupos que en momentos de crisis crecen y empiezan a tener espacios en la sociedad", apuntó Calderón.Este 24 de junio vence el plazo ante la Justicia electoral para inscribir a los distintos aspirantes, que comienzan a abrirse camino en una campaña muy competitiva con bajas importantes para el oficialismo y la oposición.Por un lado, el actual presidente Alberto Fernández anunció que no buscará la reelección. Y por el otro, el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) quien también decidió dar un paso al costado y no postularse.Sobre el reciente viaje del presidente Fernández a Brasil para reunirse con su par Luiz Inácio Lula Da Silva, en Telescopio consultamos al analista político brasileño Danilo Silvestre, quién destacó los alcances de este encuentro."Fernández demuestra una proximidad grande con Brasil y el presidente Lula y es un punto que puede ser muy importante para las elecciones en Argentina", declaró el entrevistado.Sobre la iniciativa de comenzar a utilizar las monedas locales en lugar del dólar para comercializar en la región, Silvestre manifestó que se trata de un hecho muy importante."Esto puede cambiar la forma de hacer comercio en la región", reflexionó el analista.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

