Rusia advierte ante la ONU: "La dominación occidental está por llegar a su fin"

La dominación de Occidente, conocida como 'pax americana', está por concluir para dar paso a un mundo multipolar, vaticinó este 4 de mayo el embajador ruso... 05.05.2023, Sputnik Mundo

El diplomático del país euroasiático dijo que las acciones de Washington y sus aliados han contribuido a crear "una entidad rusofóbica" que ha desatado una crisis en las relaciones internacionales."Washington, Londres, Bruselas pueden seguir con su retórica sobre la supuesta agresión no provocada de Rusia. La verdad de los cambios tectónicos que estamos viendo es clara para cualquier observador razonable", agregó Nebenzia. Según el representante ruso, además de avalar el golpe anticonstitucional en Kiev en 2014, Occidente ha rechazado el principio de seguridad e indivisibilidad en favor de una expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).En ese sentido, Nebenzia también cuestionó la labor que ha desempeñado hasta ahora la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en Europa, a la que criticó por seguir lo que él califa como una agenda antirrusa."La Organización no logró su tarea de que hubiera paz, se convirtió en cómplice de Occidente (...) No es sorprendente que, después de la crisis de Ucrania, empeorara la Organización y apoyara solamente a Kiev", afirmó.Para el diplomático ruso, la OSCE se olvidó del principio de que debía tomar sus decisiones por consenso y lo que hubo fue una retórica contra Rusia, en lo que él llamó "la ucranización de la OSCE".De acuerdo con Nebenzia, la Unión Europea (UE) no está aprovechando la experiencia de la OSCE en la resolución de otros conflictos, sino que se están creando tensiones artificiales con respecto a Ucrania a expensas de otros países de esa organización. "El enfrentamiento político de corta mira dirigido por Estados Unidos no solo profundiza la crisis en la zona de la OSCE, sino que se acerca a la organización a un momento en el que tiene que optar por ocuparse de crear un sistema europeo a partir de la indivisibilidad, o a seguir optando por los Estados occidentales, quienes entienden que seguridad quiere decir expansión sin límites de la OTAN", comentó. Las palabras de Nebenzia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ocurren en momentos posteriores a los intentos de ataques en contra del Kremlin, los cuales fueron catalogados por Moscú como un atentado terrorista y un ataque directo contra el presidente ruso Vladímir Putin. El Gobierno de Rusia sostiene que el régimen de Volodímir Zelenski está detrás de las agresiones y asegura que Estados Unidos y sus aliados occidentales toleran ese tipo de acciones. "Todo lo que está haciendo el régimen de Kiev es principalmente responsabilidad de sus creadores y manipuladores de Washington, Londres y, en general, de la OTAN. Destruyeron la autoridad legítima en Ucrania, pusieron al frente a aventureros y bandidos, les proporcionaron dinero y armas, les inculcaron una sensación de permisividad e impunidad absolutas, les dieron cobertura política y apoyo militar", escribió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en su canal de Telegram.

