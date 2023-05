https://sputniknews.lat/20230506/dia-de-la-victoria-rusos-y-argentinos-marchan-a-78-anos-de-la-derrota-sobre-el-nazismo--videos-1139134096.html

Día de la Victoria: rusos y argentinos marchan a 78 años de la derrota sobre el nazismo | Videos

Día de la Victoria: rusos y argentinos marchan a 78 años de la derrota sobre el nazismo | Videos

En un nuevo aniversario del triunfo en la Gran Guerra Patria (1941-1945) —cuando el Ejército Rojo venció a la Alemania nazi, decretando el fin de la Segunda... 06.05.2023, Sputnik Mundo

La Plaza San Martín —nombrada en honor al Libertador de América— fue el epicentro de una emotiva jornada de conmemoración del Día de la Victoria, la emblemática fecha del pueblo ruso que recuerda su lucha y triunfo sobre la Alemania nazi de Hitler, que durante la Segunda Guerra Mundial se cobró la vida de más de 17 millones de soldados soviéticos.Con la Cinta de San Jorge como insignia, decenas de familiares, descendientes, diplomáticos y civiles tanto rusos como argentinos rindieron honor a los caídos en el atroz combate. Entonando marchas simbólicas o simplemente guardando silencio, los asistentes expresaron su respeto a quienes dieron su vida para no caer ante el fascismo.En la Plaza San Martín, bajo el cielo plomizo del otoño porteño, la sensación que se respira es de profundo respeto y memoria que atraviesa a todos los presentes. "Yo crecí en Argentina. Mi abuelo luchó en la guerra y mi madre me transmitió que eso no se puede olvidar. En mi casa el 9 de mayo es un día sagrado y eso queremos transmitirles a los argentinos", afirma Silvana Jarmoluk, presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas rusos residentes en Argentina.Un fuego que guíaDentro de la oscuridad que supone la imagen de la conmocionante cantidad de caídos en la traumática guerra, una luz ilumina el camino a seguir. La Llama de la Memoria, iniciativa organizada por el movimiento Frente Popular Por Rusia con el apoyo de la Embajada en Argentina se hace presente en el homenaje."Esta propuesta busca llevar una parte de la emblemática Llama Eterna, uno de los principales símbolos de la memoria de los combatientes", explica Olga Murátova, directora de la Casa Rusa en Buenos Aires.El encargado de llevarla es Pável Berezhanski, renombrado pediatra ruso reconocido por el presidente de su país. En diálogo con Sputnik, el médico sostiene que "la Llama de la Memoria es un homenaje a los héroes que lucharon contra los nazis. El fuego eterno siempre seguirá sobre la tumba del soldado desconocido, esta es nuestra forma de llevar el recuerdo desde la Plaza Roja a los distintos países del mundo".

